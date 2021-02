Spaniolii de la Marca arunca bomba: Atletico Madrid - Chelsea din Champions League se va disputa la Bucuresti

Partida nu poate fi gazduita de Stadionul Anoeta din San Sebastian din cauza restrictiilor de calatorie impuse de autoritatile spaniole persoanelor care sosesc din Marea Britanie, din cauza pandemiei de coronavirus.Calatorilor din Marea Britanie, Africa de Sud si Brazilia li se interzice accesul in Spania fara o carantina de zece zile daca nu sunt cetateni sau rezidenti spanioli sau din Andorra, din cauza noilor tulpini de coronavirus care au fost detectate in aceste state.Tari ca Belgia, Franta, Portugalia si Germania au impus acelasi fel de restrictii ca Spania.Partida din Liga Europa va avea loc la 18 februarie, de la ora 19.55.De asemenea, meciul Atletico Madrid Chelsea , programat la 23 februarie, de la ora 22.00, in mansa I a optimilor de finala ale Ligii Campionilor , nu se poate disputa in Spania, din acelasi motiv.Potrivit marca.com, intalnirea va avea loc cel mai probabil la Bucuresti.Un alt meci din optimi, RB Leipzig - Liverpool, va avea loc la Budapesta, la 16 februarie, de la ora 22.00.CITESTE SI: