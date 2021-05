Meciul cu titlul pe masa: Barcelona - Atletico Madrid. Ocazie mare pentru madrileni LIVE

Minutul 1- a inceput meciulMinutul 3 - Lemar suteaza spre poarta, dar retine ter StegenMinutul 13 - Lemar s-a accidentat si a fost schimbat cu Saul NiguezMinutul 33 - ocazie mare pentru Atletico Madrid , Llorente suteaza cu stangul, dar portarul catalanilor respinge in extremis Barcelona si Atletico Madrid joaca in derby-ul Spaniei, meci care poate decide titlul in La Liga.Inaintea partidei, Atletico coduce clasamentul in Spania, cu 76 de puncte, urmata de Real Madrid si Barcelona, cu 34 de puncte.Echipele de start:Barcelona: ter Stegen - Mingueza, Pique, Lenglet - Busquets - Dest, de Jong, Pedri, Alba - Messi, GriezmannAtletico: Oblak - Trippier, Savic, Felipe, Hermoso - Carrasco, Koke, Llorente, Lemar - Correa, L. SuarezCatalanii, la vestiare.