Cat a cheltuit Atletico Madrid, obligata sa joace rolul de "gazda" la meciul din Champions League de la Bucuresti

Din cauza pandemiei de coronavirus, britanicii au avut restrictii de calatorie in Spania si meciul a avut loc in Romania.Pentru partida de la Bucuresti , toate cheltuielile de organizare le-au revenit spaniolilor de la Atletico Madrid, echipa considerata gazda.Inchirierea stadionului plus alte cheluieli legate de cazarea lotului la Hotel Intercontinental i-a costat nu mai putin de 200 000 de euro.Asta in conditiile in care daca meciul s-ar fi jucat la Madrid, pe Wanda Metropolitano, spaniolii nu ar fi cheltuit mai mult de 10 000 de euro.Atletico Madrid a pierdut cu 0-1 prima mansa a optimilor Champions League, impotriva lui Chelsea.Giroud a marcat unicul gol al meciului, in repria a doua. Golul a avut nevoie de validarea VAR, pentru ca fotbalistul francez se afla in pozitie de ofsaid in momentul cand a marcat, dar mingea a venit de la un adversar.CITESTE SI: