Doua cazuri de coronavirus la Atletico Madrid, inaintea meciului cu Leipzig, din Champions League

Toti componentii echipei si ai delegatiei au fost testati sambata, la baza sportiva a clubului spaniol, conform protocolului UEFA pentru sferturile LC. "Dintre rezultatele aflate astazi doua sunt pozitive. Cei doi sunt la domiciliile lor in izolare", se arata in comunicatul gruparii madrilene.Atletico Madrid a anuntat autoritatile sanitare spaniole si portugheze, UEFA, federatia spaniola, federatia portugheza si Consiliul Superior al Sportului. S-a activat protocolul pentru astfel de cazuri, astfel ca toata delegatia trebuie sa fie testata din nou, precum si persoanele care au fost apropiate celor testati pozitiv. Acest lucru duce la schimbari in programul antrenamentelor si al deplasarii si sederii echipei la Lisabona.Echipa Atletico Madrid are programata in sferturile de finala ale Ligii Campionilor confruntarea cu formatia Leipzig, in data de 13 august, pe stadionul Jose Alvalade din Lisabona.