Liga Campionilor, Grupa D - statistici si ponturi la pariurile online

Atletico Madrid a luat o optiune serioasa pentru castigarea grupei D a UEFA Champions League, iar Bayern Munchen nu va intampina probleme in a o insoti in faza urmatoare a competitiei.

PSV Eindhoven si FK Rostov isi disputa pozitia a treia, care asigura participarea in primavara Europa League.

BAYERN MUNCHEN vs. PSV EINDHOVEN

Bayern se afla pe pozitia a doua in grupa D dupa victoria cu 5-0 din fata rusilor de la Rostov si esecul, 0-1, cu finalista de anul trecut, Atletico Madrid. Infrangerea in fata lui Atletico a generat o oarecare regresie de forma a nemtilor, care au bifat doar doua remize in ultimele doua etape ale Bundesliga. Bayern are un record de 13 victorii pe teren propriu in UCL, din care in 8 nu au primit gol.

Conform UEFA, antrenorul Carlo Ancelloti nu a fost multumit de atitudinea jucatorilor sai in partida cu Frankfurt. Nemtii au marcat 30 de goluri in 11 meciuri oficiale in acest sezon. A trecut aproape o luna de la ultima victorie a lui Bayern. De la Bayern lipsesc Bernat, Costa, Dorsch, Ribery si Vidal

PSV Eindhoven ocupa pozitia a treia in grupa, cu un punct obtinut in egalul cu Rostov. In competitia interna, PSV nu a obtinut rezultate foarte bune, avand o linie de clasament cu 5 victorii, 3 remize si o infrangere. Intalnirile cu echipe nemtesti au provocat un bilant negativ celor din Eindhoven: o victorie, 4 egaluri si 13 esecuri.

In 6 partide directe Bayern a castigat de 4 ori si a remizat o data. Absenteaza Hendrix, Locadia si de Jong. PSV nu a reusit rezultate bune nici cu celelalte echipe de top ale Europei in ultimele sezoane.

PRONOSTIC:1, cota 1.20 la UNIBET

FK ROSTOV vs. ATLETICO MADRID

FK Rostov a strans un punct in grupa dupa egalul cu PSV. Rusii nu au pierdut pe teren propriu in acest sezon, inregistrand 6 victorii si 3 remize. Rostov va avea de partea sa si natura, la ora meciului fiind anuntate temperaturi sub 0 grade Celsius. In competitia interna nu are parcursul bun de anul trecut, situandu-se pe locul 5, cu 5 victorii, o remiza si 4 infrangeri. Echipa rusa nu se poate baza pe Bucharov

Atletico pare a face legea in grupa, reusind doua victorii in primele doua etape. Si in La Liga Atletico are un sezon foarte bun, ocupand locul 1, cu 5 victorii si 3 remize. Echipa din Madrid a jucat doua finale in ultimele 3 sezoane ale UCL, ambele pierdute in fata concitadinei Real. Atletico a marcat in 9 din ultimele 10 partide, avand o medie de 2.3 goluri pe meci. Diego Simeone nu ii poate folosi pe Oblak, Fernandez, Niguez si Gimenez.

PRONOSTIC:2, cota 1.33 la UNIBET

