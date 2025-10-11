Chivu a ratat șansa primului trofeu cu Inter: ce s-a întâmplat în meciul cu Atletico Madrid

Autor: Alexandru Atanase
Sambata, 11 Octombrie 2025, ora 08:04
Atletico Madrid a câștigat la lovituri de departajare FOTO X Atletico

Echipa spaniolă Atletico Madrid a învins vineri, în Libia, la lovituri de departajare, formaţia italiană Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu. Scorul a fost 4-2 pentru spanioli. După 90 de minute tabela arăta un egal, 1-1.

La Benghazi, în Libia, Inter Milano s-a înfruntat cu Atletico Madrid, cele două echipe jucând, bineînţeles, fără jucătorii care au plecat la echipele naţionale pentru această perioadă. A fost meciul care a inaugurat Benghazi International Stadium, iar câştigătoarea a primit trofeul „Cupa Reconstrucţiei”.

Elevii lui Simeone au controlat prima parte a întâlnirii, având o posesie mai bună şi expediind mai multe şuturi la poarta lui Josep Martinez. De altfel madrilenii au şi deschis scorul în minutul 35, prin Carlos Martin, din pasa lui Koke. În repriza secundă, care a fost mai echilibrată, Yann Bisseck a egalat pentru Inter, înscriind cu capul, după un corner executat de Mkhitaryan, iar cum la finalul celor 90 de minute regulamentare scorul a rămas 1-1, s-a trecut la lovituri de departajare. Aici Atletico Madrid s-a impus cu 4-2, Lenglet transformând ultimul penalty.

