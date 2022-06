Atletico Madrid trece de Liverpool dupa un meci de infarct

Atletico Madrid s-a calificat in finala Europa League dupa ce a trecut, in dubla mansa, de FC Liverpool. Ibericii au pierdut returul de pe Anfield, scor 2-1, insa s-au calificat in ultimul act datorita rezultatului inregistrat in prima partida, 1-0.

"Cormoranii" au inceput bine partida si, dupa o prima repriza gestionata bine, au deschis scorul cu un minut inainte de pauza, prin Aquilani.

In partea secunda insa, odata cu trecerea minutelor, niciuna din cele doua formatii nu a vrut sa riste inutil, astfel ca la finalul timpului regulamentar de joc am avut egalitate perfecta pe totalul celor doua manse, 1-0 pentru Atletico la Madrid, 1-0 pentru Liverpool in Anglia.

Tot britanicii au inscris primii si in timpul suplimentar de joc, prin Benayoun, si se parea ca Benitez va reusi pana la urma sa salveze un sezon dezastruos. Visul a durat pana in minutul 102, atunci cand a iesit la rampa Diego Forlan, el marcand golul ce o duce pe Atletico in finala de la Hamburg, acolo unde madrilenii vor intalni o alta grupare din "Insula", pe Fulham.

LIVERPOOL: Reina - Johnson,Carragher, Agger - Mascherano - Benayoun, Aquilani, Lucas, Babel - Gerrard - Kuyt

Rezerve: Cavalieri, Kyrgiakos, Ngog, Degen, El Zhar, Ayala, Pacheco

Antrenor: Rafa Benitez

ATLETICO: De Gea - Valera, Alvaro Dominguez, Perea, Antonio Lopez - Paulo Assuncao - Reyes, Raul Garcia, Simao - Aguero, Forlan

Rezerve: Asenjo, Camacho, Jurado, Salvio, Juanito, Ujfalusi, Cabrera

Antrenor: Quique Sanchez Flores

M.D.

