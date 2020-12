Atletico Madrid a castigat ultimul meci din an si termina 2020 pe primul loc in Spania

A marcat Luis Suarez, in minutul 20.Intr-un alt meci, Celta Vigo a trecut, acasa, de Huesca, cu 2-1 (1-0). Au marcat: Nolito '33, Aspas '61 / Seoane '84.Atletico Madrid incheie anul 2020 pe locul I in clasament, cu 35 de puncte, din 14 meciuri Real Madrid poate egala liderul la numarul de puncte, daca va invinge, miercuri, pe Elche, in deplasare (meciul incepe la ora 22.30).Pe locurile 3-5 sunt echipele Real Sociedad (16 jocuri), FC Sevilla (14) si Villarreal 916), cu cate 26 de puncte, iar FC Barcelona (15) ocupa locul 6, cu 25 de puncte.Getafe este pe locul 13, cu 17 puncte.CITESTE SI: