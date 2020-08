Correa si Vrsaljko sunt jucatorii de la Atletico Madrid testati pozitiv cu noul coronavirus. Meciul cu Leipzig se va disputa conform programarii

Amandoi sunt asimptomatici, au fost plasati in izolare si nu vor face deplasarea la Lisabona pentru meciul din sferturile de finala ale Ligii Campionilor, impotriva formatiei RB Leipzig.Cazul croatului, care se vindecase de o leziune la genunchi, este "considerat rezolvat de autoritatile sanitare, deoarece a generat anticorpi in urma cu cateva luni". Acest lucru nu il va impiedica sa efectueze o perioada de carantina, de 14 zile, "in urma decizia serviciilor medicale".Conducatorii clubului madrilen au decis ca sa fi din nou testati jucatorii si staff-ul, duminica, iar rezultatele au fost toate negative.Pentru meciul cu Leipzig, care se va disputa conform programarii, joi, de la ora 22.00, antrenorul Diego Simeone a convocat 25 de jucatori, dintre care patru de la academia clubului (Alex Dos Santos, Manu Sanchez, Riquelme si Toni Moya).