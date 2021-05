Ce a spus antrenorul Diego Simeone dupa ce a castigat al doilea titlu cu Atletico Madrid

"Ma bucur pentru multi oameni, senzatiile pe care le am sunt ca, intr-un an atat de complex, cu atat de multi oameni care ne-au parasit din cauza virusului, Atletico a iesit campioana in mod diferit.A fost un an dificil, la fel ca istoria noastra, unul dintre cei mai buni ani pentru a fi campion este acesta. (n.r. - despre diferentele fata de titlul din 2014) Sunt diferite, alte senzatii, lumea se confrunta cu o situatie foarte trista si sper sa putem da bucurie multor oameni. A fi 32 de etape pe primul loc este urias. Am o multumire totala, in special fata de cei care au jucat mai putin, se indeplineste un obiectiv al echipei, in care am fost tot timpul.Rad, imi vine firesc sa incep sa rad, nu stiu de ce, dar rad, este o bucurie care vine din mine. Am spus ca voi ramane pentru ca am crezut ca echipa are un viitor si nu m-am inselat.Clubul continua sa creasca, a facut o treaba enorma mana in mana cu Miguel, Enrique, cu toti oamenii care nu sunt vazuti, au dat clubului o stabilitate dincolo de rezultate, au dorit intotdeauna acest lucru", a spus el, potrivit marca.com. Atletico Madrid a castigat, sambata, pentru a XI-a oara campioantul Spaniei, prima data din 2014. Formatia antrenata de Diego Simeone s-a impus, cu scorul de 2-1 (0-1), in meciul disputat, in depalsare, cu Real Valladolid, in etapa a XXXVIII-a, ultima a LaLiga.La precedentul titlu de campioana al formatiei Atletico tot Simeone a fost pe banca, asa ca el are acum doua astfel de trofee in palmares.