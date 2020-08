Diego Simeone, dupa eliminarea-surpriza a lui Atletico Madrid din Liga Campionilor: Au fost mai buni, mai rapizi

"Este amaraciune, tristete. Ne-am dorit mai mult. Dar am dat tot ce am avut, totul. Cand pierdem, desigur, cautam ceea ce nu merge. Dar am facut totul pentru a ajunge in cel mai bun mod posibil la sfarsitul acestui lung si dificil sezon. Nu am avut nici prospetime fizica, nici continuitate, ne-au taiat actiunile foarte bine. Am revenit in meci in minutul 70 si nu mai era la fel. Dar a venit cel de-al doilea gol al lor si apoi am ramas fara timp. Au fost mai buni, mai rapizi. De la intrarea lui Joao Felix, am gasit trasee mai bune in atac. Am dat tot ce a fost mai bun din noi, a fost un an greu, foarte greu. Am facut o treaba excelenta pentru a reveni in sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Am incercat sa facem tot posibilul pentru a merge mai departe in aceasta competitie care ne place atat de mult. A fost un sezon complet, cu locul 3 in LaLiga care ne-a permis sa ne calificam pentru Liga Campionilor anul viitor. Vom incerca sa ne imbunatatim jocul in sezonul viitor, va fi responsabilitatea noastra, a staff-ului tehnic", a declarat Diego Simeone, potrivit lequipe.fr.Echipa RB Leipzig s-a calificat, joi seara, la Lisabona, in semifinalele Ligii Campionilor, trecand in sferturile de finala de Atletico Madrid, scor 2-1. Ultimul gol al invingatorilor a fost marcat in minutul 88.Au inscris Olmo '51 si Adams '88 pentru Leipzig, respectiv Joao Felix '71 (penalti) pentru Atletico.In penultimul act, germanii vor juca impotriva formatiei franceze PSG , la 18 august.