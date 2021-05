Omul care a adus titlul pentru Atletico Madrid, Luis Suarez, in lacrimi: La Barcelona nu am fost apreciat, m-au subestimat VIDEO

Fotbalistul argentinian a dat golul victoriei la Valladolid si a castigat titlul in Spania.Suarez nu a uitat clipele grele prin care a trecut la Barcelona "La Barcelona nu am fost apreciat, m-au subestimat. Atletico mi-a deschis portile si mi-a dat o sansa. Mereu voi fi recunoscator acestui club pentru incredere", a spus Luis Suarez dupa meciul castigat la Valladolid.Argentinianul are 21 de goluri marcate in campionat pentru Atletico Madrid.