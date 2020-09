Messi ii ataca dur pe sefii Barcelonei, dupa plecarea lui Suarez: "Meritai un altfel de tratament. Nu ma mai mira nimic la clubul asta"

Argentinianul i-a atacat dur, printr-o postare pe retele de socializare."Incepusem sa ma obisnuiesc cu gandul, insa am intrat in vestiar astazi si am realizat ce se intampla.Va fi extrem de dificil sa nu imi mai petrec zilele alaturi de tine, atat pe teren cat si in afara lui. Iti vom simti lipsa extrem de tare. Au fost multi ani, multe mate (n.r ceai din America de Sud) si mese impreuna. Multe lucruri pe care nu le vom uita niciodata.Va fi ciudat sa te vad in alt tricou, mai ales sa ma infrunt cu tine. Meritai un altfel de tratament pentru ceea ce esti: unul dintre cei mai importanti jucatori din istoria clubului, care a reusit lucruri importante atat la nivel de grup, cat si individual. Nu sa te dea afara asa cum au facut-o.Insa, adevarul este ca la clubul asta nu ma mai surprinde nimic.Iti doresc tot binele din lume in aceasta provocare noua. Te iubesc mult. Pe curand, prietene", a scris Leo Messi, pe Instagram.Dupa 6 ani petrecuti la Barcelona , Luis Suarez a semnat cu Atletico Madrid, unde va castiga 9 milioane de euro pe an.