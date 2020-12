Diego Simeone a renuntat la un jucator important de la Atletico Madrid

Rezilierea contractului s-a facut la cererea jucatorului, care a invocat motive familiale.Potriviti acordului de reziliere, Costa trebuie sa plateasca suma de 15 milioane de euro daca va ajunge la o rivala a echipei Atletico Madrid in lupta pentru titlul sau pentru Liga Campionilor.Jucatorul era la a treia perioada la Atletico, care l-a transferat prima data in 2007, de la Braga. Intre 2007 si 2009, el nu a jucat pentru formatia madrilena, fiind imprumutat la Braga, Celta Vigo si la Albacete.In 2009, Costa a fost transferat la Real Valladolid, dar a fost rascumparat de Atletico dupa numai un sezon si a ramas in capitala Spaniei pana-n 2014, cand a fost transferat de Chelsea cu 32 de milioane de lire sterline.In septembrie 2018, el a revenit la Madrid, dupa patru ani petrecuti pe Stamford Bridge.In total, Diego Costa a jucat 215 meciuri pentru Atletico, a marcat 83 de goluri si a oferit 36 de pase decisive. Cu echipa madrilena, el a castigat campionatul (2013/2014), Cupa Spaniei (2013), Liga Europei (2018) si Supercupa Europei (2010 si 2018).CITESTE SI: