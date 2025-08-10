Victorie, medalie de aur și record al competiției pentru atleta română! Toate rezultatele de la Europene

Victorie, medalie de aur și record al competiției pentru atleta română! Toate rezultatele de la Europene
Alexandra Ștefania Uță FOTO Fb FRA

Sportiva română Alexandra Ștefania Uță a cucerit medalia de aur în proba de 400 metri garduri, sâmbătă, la Campionatele Europene de atletism pentru juniori Under-20 de la Tampere (Finlanda).

Uță s-a impus la mare luptă, cu 55 sec 55/100, nou record al competiției și cea mai bună performanță europeană la această categorie de vârstă. Medalia de argint a revenit franțuzoaicei Meta Tumba, în 55 sec 56/100, iar bronzul a fost adjudecat de estoniana Viola Hambidge, 56 sec 71/100.

La 400 m garduri, David Ștefan Damian s-a clasat pe locul 6, cu timpul de 51 sec 33/100.

În proba feminină de 10.000 m marș, Alessia Cristina Pop s-a clasat pe locul 14, cu timpul de 47 min 35 sec 68/100.

Narcis Andrei Popescu s-a calificat în finala probei de aruncare a suliței, după ce s-a situat pe 10 în grupele preliminare (68,46 metri).

Vlad Gabriel Dumitra a prins semifinalele probei de 110 m garduri după ce a fost al 17-lea în serii (14 sec 00/100).

În calificări la 3.000 m obstacole, Mihai-Alin Șavlovschi a avut doar al 25-lea timp (9:19.80).

La triplusalt, Alexandru Stan a fost al 19-lea în calificări (14,95 m), Leonard Andrei Durău al 23-lea (14,61 m), iar Eduard Florin Unguroaica nu a luat startul.

Adina Ionela Fîrțală nu a prins finala la aruncarea greutății, după ce a fost a 15-a în calificări (13,67 m).

România are două medalii la Europenele U20, aurul obținut de Alexandra Ștefania Uță la 400 m garduri și argintul cucerit de Daria Vrînceanu la triplusalt.

