Victorie, medalie de aur și record al competiției pentru atleta română! Toate rezultatele de la Europene

Sportiva română Alexandra Ștefania Uță a cucerit medalia de aur în proba de 400 metri garduri, sâmbătă, la Campionatele Europene de atletism pentru juniori Under-20 de la Tampere (Finlanda).

Uță s-a impus la mare luptă, cu 55 sec 55/100, nou record al competiției și cea mai bună performanță europeană la această categorie de vârstă. Medalia de argint a revenit franțuzoaicei Meta Tumba, în 55 sec 56/100, iar bronzul a fost adjudecat de estoniana Viola Hambidge, 56 sec 71/100.

La 400 m garduri, David Ștefan Damian s-a clasat pe locul 6, cu timpul de 51 sec 33/100.

În proba feminină de 10.000 m marș, Alessia Cristina Pop s-a clasat pe locul 14, cu timpul de 47 min 35 sec 68/100.

Narcis Andrei Popescu s-a calificat în finala probei de aruncare a suliței, după ce s-a situat pe 10 în grupele preliminare (68,46 metri).

Vlad Gabriel Dumitra a prins semifinalele probei de 110 m garduri după ce a fost al 17-lea în serii (14 sec 00/100).

În calificări la 3.000 m obstacole, Mihai-Alin Șavlovschi a avut doar al 25-lea timp (9:19.80).

La triplusalt, Alexandru Stan a fost al 19-lea în calificări (14,95 m), Leonard Andrei Durău al 23-lea (14,61 m), iar Eduard Florin Unguroaica nu a luat startul.

Adina Ionela Fîrțală nu a prins finala la aruncarea greutății, după ce a fost a 15-a în calificări (13,67 m).

România are două medalii la Europenele U20, aurul obținut de Alexandra Ștefania Uță la 400 m garduri și argintul cucerit de Daria Vrînceanu la triplusalt.

