România, prezență "simbolică" la Mondialele de atletism: încă o dată suntem departe de finală

Autor: Alexandru Atanase
Duminica, 14 Septembrie 2025, ora 09:14
374 citiri
Bianca Ghelber FOTO Facebook COSR

Atleta Bianca Ghelber a ratat calificarea, duminică, în finala probei de aruncarea ciocanului, la Campionatele Mondiale de la Tokyo.

Cea mai bună aruncare a Biancăi Ghelber a măsurat 69.61 metri, cu care s-a clasat doar pe locul 17, în condițiile în care în finală s-au calificat primele 12 sportive.

Sâmbătă, alți doi sportivi tricolori cotați cu șanse la finală au ratat ultimul act: Rareș Toader (aruncarea greutății, 20.38 metri – locul 13) și Alina Rotaru-Kottmann (săritura în lungime, 6.37 metri – locul 24).

Delegația României include alți șase sportivi la CM de la Tokyo:

Feminin: Andrea Mikloș – 400 metri, Diana Ion și Andreea Taloș – triplusalt, Stella Rutto – 3.000 metri obstacole;

Masculin: Mihai Sorin Dringo – 400 metri, Alin Firfirică – aruncarea discului.

Campionatul Mondial de la Tokyo se desfășoară între 13-21 septembrie, cu participarea a peste 2.200 de atleți din întreaga lume.

#atletism, #Campionatul Mondial, #Bianca Ghelber, #aruncarea ciocanului , #stiri din sport
