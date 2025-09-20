România, din deziluzie în deziluzie la Campionatul Mondial. Încheiem competiția fără medalie

Autor: Alexandru Atanase
Sambata, 20 Septembrie 2025, ora 13:25
434 citiri
România, din deziluzie în deziluzie la Campionatul Mondial. Încheiem competiția fără medalie
Alin Firfirică FOTO FB Alin Firfirică

Atletul Alin Firfirică a ratat, sâmbătă, calificarea în finala probei de aruncarea discului, la Campionatele Mondiale de la Tokyo. Delegația României a încheiat astfel participarea fără vreo medalie.

Cea mai bună aruncare a sportivului tricolor a măsurat 60.78 metri, cu care s-a clasat pe locul 26 la general, în condițiile în care în finală s-au calificat primii 12 atleți.

România a avut 9 atleți în competiția de la Tokyo, care se va încheia duminică.

Rezultatele obținute sunt: Rareș Toader (aruncarea greutății, 20.38 metri – locul 13), Alina Rotaru-Kottmann (săritura în lungime, 6.37 metri – locul 24), Bianca Ghelber (aruncarea ciocanului, 69.61 metri – locul 17), Stella Rutto (9:55.76 minute, ultimul loc în seria 3), Andreea Taloș (triplusalt – 13.85 metri, locul 15), Diana Ion (triplusalt – 13.64, locul 26), Andrea Mikloș (400 metri – 50.90 secunde, locul 18 în semifinale), Mihai Dringo (400 metri – 45.21 secunde, locul 31), Alin Firfirică (aruncarea discului – 60.78 metri, locul 26).

Campionatul Mondial de la Tokyo se încheie duminică, iar la start s-au aflat peste 2.200 de atleți din întreaga lume.

