A început Campionatul Mondial de atletism: cum s-a descurcat primul român intrat în concurs

Atletul Rareș Toader a ratat, sâmbătă, calificarea în finala probei de aruncarea greutății. Toader a fost pe locul 13 la general, primul sub ”linia” celor 12 calificați în ultimul act.

Cea mai bună aruncare a atletului tricolor a măsurat 20.38 metri, cu care s-a clasat pe locul 13 la general, fiind primul sub ”linia” celor 12 calificați în finală. Rareș Toader, campion european indoor cu 21.27 metri, a fost pe locul 7 în grupa A, din care doar primii doi s-au calificat în finală.

Delegația României include alți opt sportivi la CM de la Tokyo, care se desfășoară între 13-21 septembrie:

Feminin: Andrea Mikloș – 400 metri, Alina Rotaru Kottmann – săritura în lungime, Diana Ion și Andreea Taloș – triplusalt, Bianca Ghelber – aruncarea ciocanului, Stella Rutto – 3.000 metri obstacole;

Masculin: Mihai Sorin Dringo – 400 metri, Alin Firfirică – aruncarea discului.

Campionatul Mondial de la Tokyo se desfășoară între 13-21 septembrie, cu participarea a peste 2.200 de atleți din întreaga lume.

