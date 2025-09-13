A început Campionatul Mondial de atletism: cum s-a descurcat primul român intrat în concurs

Autor: Alexandru Atanase
Sambata, 13 Septembrie 2025, ora 08:18
63 citiri
A început Campionatul Mondial de atletism: cum s-a descurcat primul român intrat în concurs
Rareș Toader FOTO COSR

Atletul Rareș Toader a ratat, sâmbătă, calificarea în finala probei de aruncarea greutății. Toader a fost pe locul 13 la general, primul sub ”linia” celor 12 calificați în ultimul act.

Cea mai bună aruncare a atletului tricolor a măsurat 20.38 metri, cu care s-a clasat pe locul 13 la general, fiind primul sub ”linia” celor 12 calificați în finală. Rareș Toader, campion european indoor cu 21.27 metri, a fost pe locul 7 în grupa A, din care doar primii doi s-au calificat în finală.

Delegația României include alți opt sportivi la CM de la Tokyo, care se desfășoară între 13-21 septembrie:

Feminin: Andrea Mikloș – 400 metri, Alina Rotaru Kottmann – săritura în lungime, Diana Ion și Andreea Taloș – triplusalt, Bianca Ghelber – aruncarea ciocanului, Stella Rutto – 3.000 metri obstacole;

Masculin: Mihai Sorin Dringo – 400 metri, Alin Firfirică – aruncarea discului.

Campionatul Mondial de la Tokyo se desfășoară între 13-21 septembrie, cu participarea a peste 2.200 de atleți din întreaga lume.

Filipine – Tunisia, scor 0-3, în meciul de deschidere al CM, la care participă și România după 43 de ani
Filipine – Tunisia, scor 0-3, în meciul de deschidere al CM, la care participă și România după 43 de ani
Naționala Filipine a fost învinsă, vineri, reprezentativa Tunisiei, scor 3-0, în meciul de deschidere de la Campionatul Mondial pe care îl găzduiește. După 43 de ani participă și echipa...
Patru ani de suspendare pentru doping. Pedeapsă grea primită de un sportiv de top BREAKING NEWS
Patru ani de suspendare pentru doping. Pedeapsă grea primită de un sportiv de top BREAKING NEWS
Erriyon Knighton, de două ori finalist olimpic, a fost suspendat vineri patru ani pentru dopaj cu steroizi anabolizanţi, ceea ce înseamnă că sprinterul american în vârstă de 21 de ani nu va...
#atletism, #Campionatul Mondial, #Rares Toader, #aruncarea greutatii , #stiri din sport
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Cel mai infricosator om din lume" a dat lovitura si s-a transformat total!
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Gica Hagi revine!

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Victorie fulger pentru jucătoarea de tenis din România! Azi va lupta cu trofeul pe masă
  2. A început Campionatul Mondial de atletism: cum s-a descurcat primul român intrat în concurs
  3. Meciuri senzaționale la Europeanul de baschet: ce echipe vor lupta pentru trofeu în marea finală
  4. Scandal mare după U Cluj! - Rapid Giuleștenii atacă arbitrul, federația și adversarii: "Sabău o să ne spună cum a inventat apa"
  5. Rapid a ratat ocazia să urce pe primul loc. Ce a făcut cu U Cluj
  6. S-au stabilit finalistele EuroBasket 2025. Cine sunt țările care se vor duela pentru trofeu
  7. Probleme la Real Madrid! Vedeta echipei s-a rupt și ratează o mare parte a sezonului
  8. Scandal uriaș la FRF! Acuzații grave din partea Csikszereda, înainte de meciul cu FCSB: „Sunt antimaghiari! Să plece toți!"
  9. Filipine – Tunisia, scor 0-3, în meciul de deschidere al CM, la care participă și România după 43 de ani
  10. Probleme pentru Chivu la Inter? Reproșuri din partea fanilor și fostelor glorii pentru antrenorul român