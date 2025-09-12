Patru ani de suspendare pentru doping. Pedeapsă grea primită de un sportiv de top BREAKING NEWS

Erriyon Knighton, de două ori finalist olimpic, a fost suspendat vineri patru ani pentru dopaj cu steroizi anabolizanţi, ceea ce înseamnă că sprinterul american în vârstă de 21 de ani nu va putea participa la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028.

Tribunalul de Arbitraj Sportiv a anunţat că judecătorii săi au admis apelurile separate depuse de Agenţia Mondială Antidoping şi de anchetatorii din atletism după ce Knighton a fost achitat de un tribunal din SUA, care a acceptat că acesta a fost contaminat prin consumul de carne.

WADA şi Unitatea de Integritate în Atletism au susţinut că probele prezentate erau imposibile din punct de vedere statistic şi au solicitat o suspendare maximă de patru ani.

Knighton este al şaselea cel mai rapid om din istoria atletismului la proba de 200 de metri, cu un timp record de 19,49 secunde. Doar Noah Lyles şi Michael Johnson îl devansează dintre sprinterii americani.

Prima hotărâre a tribunalului, de anul trecut, i-a permis lui Knighton să concureze la Jocurile Olimpice de la Paris, unde s-a clasat pe locul patru la proba de 200 de metri pentru a doua oară consecutiv la Jocurile de vară.

„După analizarea dovezilor ştiinţifice, comisia TAS a stabilit că nu există dovezi care să susţină concluzia că acea carne importată în SUA ar putea conţine reziduuri de trenbolon la un nivel suficient pentru a provoca (rezultatul pozitiv al testului)”, a declarat instanţa.

Suspendarea ar urma să expire la începutul lunii iulie 2029.

Steroidul pentru care Knighton a fost testat pozitiv poate fi utilizat în creşterea animalelor.

Ads