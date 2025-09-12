Patru ani de suspendare pentru doping. Pedeapsă grea primită de un sportiv de top BREAKING NEWS

Autor: Iosif Pintilie
Vineri, 12 Septembrie 2025, ora 15:23
370 citiri
Patru ani de suspendare pentru doping. Pedeapsă grea primită de un sportiv de top BREAKING NEWS
Erriyon Knighton. Foto: X / @NelsonCarterJr

Erriyon Knighton, de două ori finalist olimpic, a fost suspendat vineri patru ani pentru dopaj cu steroizi anabolizanţi, ceea ce înseamnă că sprinterul american în vârstă de 21 de ani nu va putea participa la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028.

Tribunalul de Arbitraj Sportiv a anunţat că judecătorii săi au admis apelurile separate depuse de Agenţia Mondială Antidoping şi de anchetatorii din atletism după ce Knighton a fost achitat de un tribunal din SUA, care a acceptat că acesta a fost contaminat prin consumul de carne.

WADA şi Unitatea de Integritate în Atletism au susţinut că probele prezentate erau imposibile din punct de vedere statistic şi au solicitat o suspendare maximă de patru ani.

Knighton este al şaselea cel mai rapid om din istoria atletismului la proba de 200 de metri, cu un timp record de 19,49 secunde. Doar Noah Lyles şi Michael Johnson îl devansează dintre sprinterii americani.

Prima hotărâre a tribunalului, de anul trecut, i-a permis lui Knighton să concureze la Jocurile Olimpice de la Paris, unde s-a clasat pe locul patru la proba de 200 de metri pentru a doua oară consecutiv la Jocurile de vară.

„După analizarea dovezilor ştiinţifice, comisia TAS a stabilit că nu există dovezi care să susţină concluzia că acea carne importată în SUA ar putea conţine reziduuri de trenbolon la un nivel suficient pentru a provoca (rezultatul pozitiv al testului)”, a declarat instanţa.

Suspendarea ar urma să expire la începutul lunii iulie 2029.

Steroidul pentru care Knighton a fost testat pozitiv poate fi utilizat în creşterea animalelor.

Medaliatul de la Jocurile Olimpice de la Paris care s-a înscris la Jocurile Dopaților: „Motivațiile mele s-au schimbat”. Va fi exclus pe viață din toate competițiile olimpice
Medaliatul de la Jocurile Olimpice de la Paris care s-a înscris la Jocurile Dopaților: „Motivațiile mele s-au schimbat”. Va fi exclus pe viață din toate competițiile olimpice
Benjamin Proud a luat o decizie care a zguduit lumea înotului. Medaliat cu argint la 50 m liber la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024 şi dublu campion mondial, britanicul în vârstă de 30...
Un deputat fuge prin Parlament pentru a evita să dea explicații bolidul de lux cumpărat de un magazin sătesc. „Sunteți foarte agasant. Mergeți după mine la toaletă?” VIDEO
Un deputat fuge prin Parlament pentru a evita să dea explicații bolidul de lux cumpărat de un magazin sătesc. „Sunteți foarte agasant. Mergeți după mine la toaletă?” VIDEO
Jurnalistul Cristian Andrei a postat un videoclip cu Mihai Weber, în care deputatul PSD încearcă să fugă de întrebările legate de achiziționarea unei mașini de lux pe o firmă care deține...
#atletism, #erriyon knighton, #dopaj , #dopaj
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"E dezgustator!" / "Ma bucur ca a vorbit". Adevarul despre viata personala a lui Carlos Alcaraz a iesit la iveala
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Novak Djokovic a plecat definitiv din Serbia, dupa ce a fost numit "tradator"! Primele imagini

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Patru ani de suspendare pentru doping. Pedeapsă grea primită de un sportiv de top BREAKING NEWS
  2. Decizia luată de FCU Craiova, după ce echipa a fost exclusă din toate competițiile: „Li s-a permis să meargă să își caute alte echipe”
  3. "Sabalenka nu are ce să caute în tenis!" Reacție dură împotriva liderului WTA
  4. Radu Banciu: "Vă spun eu care e marea rușine din cariera lui Mircea Lucescu"
  5. S-au înființat "Jocurile dopaților": marele campion la înot a explicat de ce alege să participe la cel mai controversat proiect
  6. Dat afară de Standard Liège după cinci meciuri, Mircea Rednic rupe tăcerea. Unde s-a terminat totul
  7. La ce echipă a ajuns băiatul lui Ronaldinho: "Mult noroc, fiule!"
  8. De 9/11, Donald Trump a participat la un meci de baseball al echipei New York Yankees. Cum a fost primit președintele american VIDEO
  9. După rezultatele dezastruoase din preliminarii, antrenorul echipei naționale și-a dat demisia!
  10. Băiatul lui Gică Popescu a debutat la noua lui echipă! A jucat 77 de minute sub privirile tatălui