Fraudă uriașă la Federaţia Internaţională de Atletism: angajații au furat milioane de euro

Autor: Iosif Pintilie
Joi, 30 Octombrie 2025, ora 21:44
141 citiri
Sebastian Coe. Foto: X / @IndySport

Federaţia Internaţională de Atletism, World Athletics, a anunţat joi că a descoperit „o gaură” în valoare de 1,5 milioane de euro, furt comis de personalul federaţiei.

World Athletics, organismul care guvernează atletismul internaţional, a descoperit frauda în timpul auditului efectuat sub noua conducere financiară.

Suspecţii sunt doi angajaţi ai Federaţiei şi un consultant aflat sub contract, care au furat sistematic de la organizaţie peste 1,5 milioane de euro, pe parcursul mai multor ani.

Descoperirea furtului a dus la rezilierea contractelor persoanelor implicate şi la sesizări penale.

„Au fost pregătite dosare detaliate şi au fost predate autorităţilor judiciare şi legale date relevante pentru ancheta penală”, a declarat World Athletics într-un comunicat.

„World Athletics a solicitat o analiză contabilă criminalistică independentă a perioadei pentru a completa propria investigaţie internă, dar nu a fost constatată nicio altă activitate frauduloasă. Un set de controale financiare interne îmbunătăţite sunt introduse în întreaga organizaţie”, scrie în comunicatul Federaţiei internaţionale.

Raportul anual al World Athletics, publicat luna trecută, a arătat că veniturile sale din 2025 au fost de 59,8 milioane de dolari, în creştere cu 10,5% faţă de anul precedent.

Preşedintele World Athletics, Sebastian Coe, a declarat că organismul este hotărât să recupereze tot ce se poate folosind „întreaga forţă a legii”.

