Drama de la Jocurile Paralimpice: „Sunt încă în stare de şoc, eram aproape de linia de sosire..."

Cu victoria Martinei Caironi la 100 m T63, Italia a adăugat încă o medalie de aur în palmaresul său la Jocurile Paralimpice de la Paris 2024. Italiencele au fost foarte aproape de o triplă pe podium, dar o căzătură a Ambrei Sabatini a antrenat-o şi pe compatrioata sa Monica Contrafatto.

Martina Caironi şi-a adus contribuţia cu un loc întâi la T63 100 metri, cu un timp de 14"16.

Monica Contrafatto şi Ambra Sabatini au concurat în aceeaşi disciplină. La câţiva metri de linia de sosire, Ambra Sabatini a depăşit-o pe indoneziana Karisma Evi Tiarani, dar a căzut inexplicabil.

Drama italiană a continuat şi Monica Contrafatto, care părea că o va depăşi pe indoneziană, s-a împiedicat. Din păcate, alergătoarele au trecut linia de sosire în timp ce Sabatini a rămas la pământ, cu mâinile pe faţă.

Vorbind pentru Rai Sport, Ambra Sabatini, şocată, nu a putut explica cu adevărat căderea, menţionând doar o problemă cu proteza înainte de start: „Sunt încă în stare de şoc, nu am înţeles cu adevărat ce s-a întâmplat, eram aproape de linia de sosire (...) Înainte de start, am avut o problemă. Din valva protezei ieşea aer şi am reparat-o cu silicon”.

Italianca deţine recordul mondial la 100 m T63 din iulie 2023, la Paris şi a ţinut să-şi ceară scuze compatrioatei sale, pe care a antrenat-o în cădere, lipsind-o astfel ea însăşi de o medalie: „Sunt foarte fericită pentru Martina, dar îmi pare rău pentru Monica că am rănit-o”.

După ce delegaţia italiană a depus un protest, Monica Contrafatto s-a clasat în cele din urmă pe locul al treilea şi a primit şi o medalie de bronz, alături de englezoaica Ndidikama Okoh.

Sfuma il sogno del trio 💔 Ambra Sabatini inciampa negli ultimi metri ostacolando involontariamente Monica Contrafatto. Martina Caironi riesce comunque a raggiungere il primo posto. Siete comunque le nostre campionesse, forza ragazze 🇮🇹❤️ #GiochiParalimpici #Parigi2024 pic.twitter.com/OGzWiy1fms — Ansia Totale (@ansia_totale) September 7, 2024

