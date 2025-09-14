Surpriză la Mondialele de atletism: sportiva care nu știa că a câștigat o medalie. Imagini emoționante VIDEO

Campioană olimpică în 2021, sportiva kenyană Peres Jepchirchir a devenit, duminică dimineaţă, campioană mondială la maratonul de la Tokyo, învingând-o la sprint pe etiopianca Tigst Assefa.

Peres Jepchirchir s-a impus la sprint în 2h24'43", înaintea fostei deţinătoare a recordului mondial, etiopianca Tigst Assefa (2h24'45").

Assefa a pierdut pentru a doua oară un titlu important la maraton la sprint, după ce a terminat pe locul 2 în spatele olandezei Sifan Hassan la Jocurile Olimpice de la Paris.

Jepchirchir, în vârstă de 31 de ani, a câştigat medalia de aur la maratonul olimpic de la Jocurile Olimpice din 2021, o cursă disputată la Sapporo. Ea a câştigat, de asemenea, maratoanele de la New York şi Londra.

Uruguayanca Julia Paternain completează podiumul cu 2h27'23", un rezultat total neaşteptat de care a aflat cu uimire după ce a trecut linia de sosire. Este prima medalie obţinută de Uruguay la Campionatele Mondiale de Atletism.

Paternain, în vârstă de 25 de ani, născută în Mexic din părinţi uruguayeni, a crescut în Marea Britanie şi a alergat duminică doar al doilea maraton al său.

#Atletismo Julia Paternain medalla de bronce en la maratón del Mundial de Tokio 🇺🇾🇺🇾🇺🇾🥉🥉🥉 ‼️‼️‼️Imágenes que quedarán para la más rica historia del deporte uruguayo‼️‼️‼️ pic.twitter.com/FdQe3i6sj8 — Andrés Cottini (@A_Cottini) September 14, 2025

