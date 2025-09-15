Final incredibil la maratonul de la Campionatul Mondial de atletism. Cursa decisă la foto-finish VIDEO

Final incredibil al maratonului de la Campionatele Mondiale de la Tokyo, luni, când tanzanianul Alphonce Simbu a fost încoronat câștigător la foto finis, în fața germanului Amanal Petros, cu un timp de 2h09'48''.

Simbu (33 de ani), medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice de la Rio și la Campionatele Mondiale de la Londra în 2017, s-a impus în 2h09'48'', același timp ca Petros, în timp ce italianul Iliass Aouani a completat acest podium surprinzător, cu 2h9'53".

After 42.2km, this is the most insane finish to a marathon you’ll ever see. A photo finish was needed to determine the winner: Tanzania’s Alphonce Felix Simbu. #WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/6u1izgWVss — John Dean (@JohnDean_) September 15, 2025

Multă vreme, principalii favoriți au rămas grupați în fruntea cursei, apoi, la km 35, cursa a început să se clarifice. Mai întâi, etiopienii Tadese Takele și Deresa Geleta au abandonat, apoi campionul mondial în exercițiu, ugandezul Victor Kiplangat, a rămas în urmă.

A rămas un grup de cinci bărbați care se luptau pentru victorie: un alt ugandez, Abel Chelangat, Simbu, Petros, Aouani și israelianul Haimro Alame. Cu câteva sute de metri înainte de a intra în stadion, un trio format din Simbu (care era să o ia pe un drum greșit), Petros și Aouani a preluat puțin conducerea, înainte de finalul spectaculos, care i-a adus Tanzaniei prima medalie de aur din istoria Campionatelor Mondiale de Atletism.

Acest maraton va rămâne în istorie și pentru o altă premieră: un start fals, cel al kenyanului Vincent Ngetich, care a obligat oficialii să dea un al doilea semnal de start.

