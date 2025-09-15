Final incredibil la maratonul de la Campionatul Mondial de atletism. Cursa decisă la foto-finish VIDEO

Autor: Iosif Pintilie
Luni, 15 Septembrie 2025, ora 11:45
121 citiri
Final incredibil la maratonul de la Campionatul Mondial de atletism. Cursa decisă la foto-finish VIDEO
Finalul cursei. Foto: X / @WorldAthletics

Final incredibil al maratonului de la Campionatele Mondiale de la Tokyo, luni, când tanzanianul Alphonce Simbu a fost încoronat câștigător la foto finis, în fața germanului Amanal Petros, cu un timp de 2h09'48''.

Simbu (33 de ani), medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice de la Rio și la Campionatele Mondiale de la Londra în 2017, s-a impus în 2h09'48'', același timp ca Petros, în timp ce italianul Iliass Aouani a completat acest podium surprinzător, cu 2h9'53".

Multă vreme, principalii favoriți au rămas grupați în fruntea cursei, apoi, la km 35, cursa a început să se clarifice. Mai întâi, etiopienii Tadese Takele și Deresa Geleta au abandonat, apoi campionul mondial în exercițiu, ugandezul Victor Kiplangat, a rămas în urmă.

A rămas un grup de cinci bărbați care se luptau pentru victorie: un alt ugandez, Abel Chelangat, Simbu, Petros, Aouani și israelianul Haimro Alame. Cu câteva sute de metri înainte de a intra în stadion, un trio format din Simbu (care era să o ia pe un drum greșit), Petros și Aouani a preluat puțin conducerea, înainte de finalul spectaculos, care i-a adus Tanzaniei prima medalie de aur din istoria Campionatelor Mondiale de Atletism.

Acest maraton va rămâne în istorie și pentru o altă premieră: un start fals, cel al kenyanului Vincent Ngetich, care a obligat oficialii să dea un al doilea semnal de start.

Așa ceva nu s-a mai văzut: cursa de maraton de la Mondialele de atletism s-a decis la fotofiniș VIDEO
Așa ceva nu s-a mai văzut: cursa de maraton de la Mondialele de atletism s-a decis la fotofiniș VIDEO
Final incredibil al maratonului de la Campionatele Mondiale de la Tokyo, luni, când tanzanianul Alphonce Simbu a fost încoronat câștigător la foto finiş în faţa germanului Amanal Petros, cu...
Surpriză la Mondialele de atletism: sportiva care nu știa că a câștigat o medalie. Imagini emoționante VIDEO
Surpriză la Mondialele de atletism: sportiva care nu știa că a câștigat o medalie. Imagini emoționante VIDEO
Campioană olimpică în 2021, sportiva kenyană Peres Jepchirchir a devenit, duminică dimineaţă, campioană mondială la maratonul de la Tokyo, învingând-o la sprint pe etiopianca Tigst...
#atletism, #Tanzania, #foto finish , #atletism
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Numit "tradator" in tara sa, Novak Djokovic le-a spus "ADIO" sarbilor. Cum a fost primit in Grecia
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Mirel Radoi a parasit stadionul la o ora de la finalul partidei, dupa ce i-a fost acordat primul ajutor in vestiar

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Final incredibil la maratonul de la Campionatul Mondial de atletism. Cursa decisă la foto-finish VIDEO
  2. Campionatul European de polo: România, gata de meciul de debut cu Italia
  3. Noua senzație a tenisului: are doar 17 ani și deja a câștigat primul titlu WTA 500 VIDEO
  4. Fostul selecționer care e gata să revină pe banca tricolorilor: „Nu o să spun nu niciodată echipei naționale.”
  5. Reacția presei din Ungaria, după ce Csikszereda a reușit să o încurce pe FCSB
  6. Mama Sabrinei Voinea, mesaj "acid" după aurul fiicei sale: "Data viitoare mă voi supăra și mai tare"
  7. Așa ceva nu s-a mai văzut: cursa de maraton de la Mondialele de atletism s-a decis la fotofiniș VIDEO
  8. Triumf pentru România în Cupa Davis: jucătorul debutant a adus victoria României
  9. Modric, "nemuritor": A marcat golul victoriei pentru AC Milan și s-a bucurat ca un copil VIDEO
  10. Rezultat uluitor în meciul dintre Barcelona și Valencia. La pauză era doar 1-0, apoi a venit "taifunul"