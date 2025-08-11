Povestea Ștefaniei Uță, marea speranță a atletismului românesc: "Era ca Olive, din Popeye marinarul. Picioare lungi, mâini lungi și foarte haioasă"

Campioană națională în ultimii doi ani și deținătoare a mai multor medalii obținute în diferite competiții internaționale, Ștefania Uță este considerată de mulți cea mai promițătoare atletă din România.

Atleta Ștefania Uță a obținut, sâmbătă, medalia de aur în finala probei de 400 metri garduri, la Campionatele Europene U20, de la Tampere.

Ștefania Uță a încheiat cursa cu timpul de 55.55 secunde, cea mai bună performanță personală și record al competiției, care îi conferă și poziția de lider european la U20.

Ștefania Alexandra Uță s‑a născut pe 6 octombrie 2007, în Râmnicu Vâlcea.

Deși are doar 17 ani, Ștefania și-a croit cu multă muncă și ambiție drumul în lumea atletismului mare încă de acum doi ani, când a devenit campioană națională la seniori la proba de 400 metri garduri, titlu pe care și l-a menținut și anul trecut. Ba chiar și-a adăugat în palmares și alte premii și medalii la competiții internaționale importante atât la categoria ei de vârstă, cât și peste, deși mai are câțiva ani de juniorat.

"E și o elevă foarte silitoare", a afirmat pentru Agerpres antrenoarea ei, Alina Enescu, cea care a descoperit-o în urmă cu cinci ani și a îndrumat-o către acest sport.

"Ștefania face una dintre cele mai grele probe din atletism, cea de 400 de metri garduri. Și chiar e foarte greu, credeți-mă. Acum poți să alergi și să fii cel mai bun din lume, iar peste o săptămână, să alergi și să nu mai ieși nici campion național. Este de ajuns o mică neatenție, o mică ezitare la unul dintre cele 10 garduri și ai muncit un an degeaba. Eu am însă încredere în ea, pentru că este și foarte deșteaptă și știe și ce vrea. Știe de la 14 ani ce vrea de la viață și atunci când știi ce îți dorești și ce așteptări ai de la tine și de la cei din jurul tău, lucrurile, cumva, vin mai ușor", o descrie Alina pe eleva ei.

"Când am văzut cum arată, am rugat-o pe mama ei să mi-o aducă să văd dacă se împiedică în momentul în care aleargă că era ceva așa, gen Olive din Popeye marinarul. Erau niște chestii, niște picioare foarte lungi, mâinile foarte lungi, foarte haioasă, spre 30 de kilograme, înaltă și slabă. Am întrebat-o și pe ea dacă vrea să facă sport. A spus da și de atunci, din clasa a V-a, a început drumul nostru", și-a amintit Alina Enescu.

Idolul Ștefaniei este Ionela Târlea, multiplă campioană națională și europeană, dar și vicecampioană olimpică. Mărturisește însă că nu i-a fost ușor să aleagă acest drum, dar a perseverat conștientă că nimic nu se obține fără sacrificii.

"Nu mă gândisem niciodată până atunci să mă îndrept către atletism. Nici nu știam despre acest sport atunci. A fost un pic greu la început. Am vrut să mă las de câteva ori, sincer, pentru că voiam să stau mai mult afară. Eram mică atunci, nu știam exact cum e și totuși am continuat, pentru că mi-a plăcut. Mereu mi-a plăcut să alerg și când am observat că e mai ok decât mă așteptam, am rămas. Chiar dacă a devenit din ce în ce mai greu, m-am obișnuit. Nu mai știu exact care a fost primul premiu pe care l-am câștigat, dar îmi vine în minte prima medalie. A fost de bronz, când eram copilă, eram foarte mică și îmi amintesc că am fost foarte dezamăgită de mine, pentru că mă așteptam să fug mai tare. Toată lumea îmi spunea că fug bine, că o să fie bine și am venit pe locul trei. Am fost un pic dezamăgită de mine, dar așa începem toți", a povestit Ștefania.

Sportivă legitimată la CS Vâlcea 1924 și la CSM Onești, Ștefania a fost desemnată anul trecut și atleta anului în Vâlcea. Ea a fost nominalizată la premiile Laureus Sport Awards, categoria "Debut - revelațiile anului 2024".

Ștefania visează să ajungă la JO de la Los Angeles, dar are planurile făcute și pentru ce va face după ce își va încheia carieră de sportivă.

"Nu știu exact să zic, pentru că nu știu când s-ar putea termina viața asta de sportiv. E foarte imprevizibilă cumva cariera de sportiv, dar mi-ar plăcea să fiu antrenoare, ori să îmi deschid ceva al meu, poate o brutărie, o florărie, orice. Probabil o să mi se mai schimbe părerile în timp, pentru că nu sunt prea statornică pe ceva ce vreau să fac în afară de sport", spune zâmbind Ștefi.

