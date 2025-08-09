Performanță fabuloasă pentru atleta din România: medalie de aur la Campionatele Europene!

Ștefania Uță FOTO FR de Atletism

Atleta Ştefania Uţă a obţinut, sâmbătă, medalia de aur în finala probei de 400 metri garduri, la Campionatele Europene U20, de la Tampere.

Ştefania Uţă a încheiat cursa cu timpul de 55.55 secunde, cea mai bună performanţă personală şi record al competiţiei, care îi conferă şi poziţia de lider european la U20.

Pe podium au mai urcat Meta Tumba (Franţa, 55.56) şi Viola Hambidge (Estonia, 56.71).

Este a doua medalie pentru România după cea de vineri, obţinută de Daria Vrînceanu la triplusalt (13.75 metri).

Alte clasări ale atleţilor tricolori în finale: Ştefan Ciobanu - locul 9 triplusalt, Daria Chiţiu – locul 10 aruncarea discului (40.27 metri), David Damian – locul 6 la 400 metri garduri (51.33 secunde).

Campionatele Europene U20 au loc între 7 şi 10 august, la Tampere, iar delegaţia României numără 21 de atleţi (9 fete şi 12 băieţi). La competiţie asistă şi Constantina Diţă, preşedintele FR Atletism.

