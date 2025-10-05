Imagini greu de privit! Jannik Sinner nu a mai putut să se țină pe picioare VIDEO

Autor: Alexandru Atanase
Duminica, 05 Octombrie 2025, ora 19:57
1224 citiri
Jannik Sinner FOTO X Captura

Jannik Sinner, campionul en-titre, a fost nevoit să se retragă din meciul său împotriva lui Tallon Griekspoor, după ce crampe severe i-au făcut aproape imposibilă deplasarea.

Jannik Sinner a fost nevoit să se retragă din meciul său împotriva lui Tallon Griekspoor la Shanghai. Jucătorul olandez conducea cu 6-7 (3), 7-5, 3-2 în acel moment.

Italianul clasat pe locul doi ATP a suferit crampe atât de puternice încât abia mai putea sta drept în ultimul său game la serviciu.

Fizioterapeutul a trebuit să-l ajute să meargă până la scaunul său și l-a asistat și la ieșirea din stadion.

Italianul nu va putea să-și apere titlul de la Shanghai câștigat în 2024 — unde l-a învins în finală pe Novak Djokovic — iar tabloul este acum deschis, mai ales având în vedere absența lui Carlos Alcaraz, care nu joacă aici.

Cu doar două zile înainte de startul Shanghai Masters, Sinner se afla la Beijing, jucând finala China Open împotriva lui Learner Tien. El a obținut o victorie confortabilă, 6-2, 6-2, care a fost al treilea său titlu al sezonului, și a călătorit rapid spre Shanghai, având doar o zi la dispoziție pentru a se aclimatiza și a se pregăti să intre din nou pe teren.

Atac virulent din partea lui Alexander Zverev: "Toate jocurile sunt făcute pentru Sinner și Alcaraz"
Atac virulent din partea lui Alexander Zverev: "Toate jocurile sunt făcute pentru Sinner și Alcaraz"
Alexander Zverev a lansat o nouă controversă în circuitul ATP, criticând uniformizarea suprafețelor de joc și acuzând că aceasta ar fi o strategie menită să-i favorizeze pe Jannik Sinner...
Adversar neașteptat pentru Jannik Sinner în finala de la Beijing. Cum s-a terminat meciul
Adversar neașteptat pentru Jannik Sinner în finala de la Beijing. Cum s-a terminat meciul
Tenismanul italianul Jannik Sinner, numărul doi mondial, a câștigat turneul ATP 500 de la Beijing, dotat cu premii totale de 4.016.050 de dolari, după ce l-a învins clar pe americanul Learner...
