Imagini greu de privit! Jannik Sinner nu a mai putut să se țină pe picioare VIDEO

Jannik Sinner, campionul en-titre, a fost nevoit să se retragă din meciul său împotriva lui Tallon Griekspoor, după ce crampe severe i-au făcut aproape imposibilă deplasarea.

Jannik Sinner a fost nevoit să se retragă din meciul său împotriva lui Tallon Griekspoor la Shanghai. Jucătorul olandez conducea cu 6-7 (3), 7-5, 3-2 în acel moment.

Italianul clasat pe locul doi ATP a suferit crampe atât de puternice încât abia mai putea sta drept în ultimul său game la serviciu.

Fizioterapeutul a trebuit să-l ajute să meargă până la scaunul său și l-a asistat și la ieșirea din stadion.

Italianul nu va putea să-și apere titlul de la Shanghai câștigat în 2024 — unde l-a învins în finală pe Novak Djokovic — iar tabloul este acum deschis, mai ales având în vedere absența lui Carlos Alcaraz, care nu joacă aici.

Cu doar două zile înainte de startul Shanghai Masters, Sinner se afla la Beijing, jucând finala China Open împotriva lui Learner Tien. El a obținut o victorie confortabilă, 6-2, 6-2, care a fost al treilea său titlu al sezonului, și a călătorit rapid spre Shanghai, având doar o zi la dispoziție pentru a se aclimatiza și a se pregăti să intre din nou pe teren.

The video of the physio helping Jannik Sinner walk to his chair before retiring from the match in Shanghai. Really tough scenes to watch. Come back stronger. ❤️‍🩹 pic.twitter.com/JqrLYNDQ5M — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 5, 2025

