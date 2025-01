Finală spectaculoasă la ATP Adelaide. Jucătorul care a câștigat al șaselea titlu al carierei

Jucătorul canadian de tenis Félix Auger-Aliassime a câştigat, sâmbătă, turneul de la Adelaide, după ce l-a învins pe americanul Sebastian Korda, scor 6-3, 3-6, 6-1.

Canadianul s-a impus într-o oră şi 49 de minute.

Pentru sportivul de 29 de ani, titlul de la Adelaide este al şaselea al carierei.

THIS ONE WAS SPECIAL 🏆

Felix Auger-Aliassime wins his 6th ATP title, defeating Sebastian Korda 6-3 3-6 6-1 🔥#AdelaideTennis pic.twitter.com/D4g6WPql4R