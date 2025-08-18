Deznodământ neașteptat în super-finala Sinner - Alcaraz, la scorul de 5-0: ”Nu mă pot mişca, simt că mă voi prăbuşi” VIDEO

Autor: Teodor Serban
Luni, 18 August 2025, ora 23:17
264 citiri
Deznodământ neașteptat în super-finala Sinner - Alcaraz, la scorul de 5-0: ”Nu mă pot mişca, simt că mă voi prăbuşi” VIDEO
Alcaraz l-a învins pe Sinner FOTO X Tennis TV

Spaniolul Carlos Alcaraz, locul 2 mondial, a câştigat Mastersul 1000 de la Cincinnati, după ce liderul ATP Jannik Sinner a abandonat.

Vizibil slăbit, italianul în vârstă de 24 de ani a fost condus cu 5-0 în primul set când s-a retras, oferind primul titlu în Ohio marelui său rival spaniol Alcaraz.

Spaniolul a câştigat al şaselea său titlu în 2025.

"Îmi pare rău băieţi, nu pot. Am încercat, dar nu pot. Nu mă simt bine. Nu mă pot mişca, simt că mă voi prăbuşi. Îmi pare rău pentru fani", i-a explicat Sinner supervizorului, după ce a chemat un medic.

„Ai grijă de tine, ăsta e cel mai important lucru”, i-a spus imediat Alcaraz.

Sinner - Alcaraz, finală de vis în circuitul ATP, înainte de US Open
Sinner - Alcaraz, finală de vis în circuitul ATP, înainte de US Open
Italianul Jannik Sinner, liderul ATP şi deţinătorul trofeului, şi spaniolul Carlos Alcaraz, locul 2 mondial, vor juca finala Mastersului 1000 de la Cincinnati. Sinner a dispus în semifinale...
Alcaraz, în semifinale la Cincinnati după un meci de trei seturi. Urmează un meci de foc
Alcaraz, în semifinale la Cincinnati după un meci de trei seturi. Urmează un meci de foc
Jucătorul spaniol de tenis Carlos Alcaraz, locul 2 mondial, s-a calificat în semifinalele Masters 1000 de la Cincinnati, după ce l-a învins, vineri, pe rusul Andrey Rublev, locul 11 ATP, în...
#atp cincinnati, #finala, #Jannik Sinner, #carlos alcaraz , #stiri tenis
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Pare ireal, dar e adevarat"! Inainte de "nunta secolului", au semnat contractul: primeste o avere, pe viata, in cazul despartirii
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Lovitura de proportii: vor sa-i achite clauza de reziliere lui Edi Iordanescu! Salariu urias pentru antrenor

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Deznodământ neașteptat în super-finala Sinner - Alcaraz, la scorul de 5-0: ”Nu mă pot mişca, simt că mă voi prăbuşi” VIDEO
  2. Nou-promovata care face spectacol în Liga 1. Surpriza campionatului luptă pentru un loc în play-off
  3. Clauza secretă trecută de Rapid în contractul lui Marius Șumudică: „Mucles la domiciliu. Am semnat cu ochii închiși”
  4. US Open 2025 a început dezastruos pentru românce. Eliminare fără drept de apel
  5. După medaliile de aur ale lui David Popovici, România a fost la un pas de o rușine în lumea natației: ”Iată că acum am zâmbetul pe buze”
  6. Splendid! Fantastică Sorana Cîrstea, calificare de senzație la Cleveland
  7. Cupa Mondială, o dată la doi ani. Ideea studiată de FIFA după succesul din 2025
  8. Urmașii lui David Popovici se pun în mișcare la Otopeni, la Campionatul Mondial. Ce speranțe are România la medalii
  9. ”Triunghi amoros” la US Open, cu Emma Răducanu în prim-plan. Pretendenții tenismenei, față în față, cu britanica de origine română lângă ei
  10. S-au pus în vânzare biletele pentru România - Kosovo. Când și unde se joacă meciul