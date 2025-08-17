Sinner - Alcaraz, finală de vis în circuitul ATP, înainte de US Open

Italianul Jannik Sinner, liderul ATP şi deţinătorul trofeului, şi spaniolul Carlos Alcaraz, locul 2 mondial, vor juca finala Mastersului 1000 de la Cincinnati.

Sinner a dispus în semifinale de francezul Térence Atmane, locul 136 mondial, venit din calificări, scor 7-6 (4), 6-2.

La rândul său, Alcaraz a trecut de germanul Alexander Zverev, locul 3 mondial, scor 6-4, 6-3.

După Roma, Roland Garros şi Wimbledon, Alcaraz şi Sinner îşi vor disputa a treia finală în tot atâtea meciuri în acest sezon, înainte de ultimul Grand Slam al anului, US Open, care va începe săptămâna viitoare.

Francezul Terence Atmane a fost senzația turneului, care a reușit o performanță uimitoare, întrecându-l pe danezul Holger Rune (Nr.9 mondial), cu 6-2, 6-3, în sferturi.

Atmane, jucător aflat pe locul 136 mondial și venit din calificări, a jucat în premieră în semifinalele unui turneu de această categorie.

Ads