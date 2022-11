Se știu cei opt jucători de ternis calificați la Turneul Campionilor: afis de senzație la Torino

După eșecul suferit de americanul Taylor Fritz la Paris, s-a definitivat lista celor opt jucători calificați la Turneul Campionilor.

Taylor Fritz a fost învins după o partidă memorabilă de francezul Gilles Simon, aflat la ultimul turneu al carierei. Gilles Simon a învins cu 7-5, 5-7, 6-4 și și-a prelungit cariera în tenis, cel puțin până astăzi, când îl va întâlni pe canadianul Felix Auger Aliassime.

Auger Aliassime este chiar cel care și-a betonat prezența la Torino.

La ATP Finals de la Torino (13-20 noiembrie) vor fi Djokovic, Nadal, Alcaraz, Casper Ruud, Tsitsipas, Medvedev, Rublev și Auger Aliassime.

How good is this going to be?! 🔥 #NittoATPFinals pic.twitter.com/Dp3Z8nUn5G