O scenă haioasă a avut loc la meciul din primul tur al Mastersului de la Madrid dintre francezul Corentin Moutet (88 ATP) și chinezul Juncheng Shang (111 ATP).

Dincolo de dramatismul meciului care a durat 4 ore și s-a încheiat cu victoria lui Shang, scor 6-7, 6-2, 7-6, partida a oferit o scenă memorabilă, oferită de sportivul francez.

Cunoscut ca un personaj aparte în circuitul ATP, mereu distractiv, Moutet i-a cerut la un moment dat arbitrei de scaun o cafea.

„Nu oferim cafea. Nu contează unde jucăm, nu oferim cafea”, a insistat arbitra.

„De ce nu oferiți cafea? Oferiți banane, geluri, Sprite. Nu faceți nimic pentru jucători, doar nu cer caviar sau ceva de genul ăsta”, i-a răspuns Moutet.

Ulterior, salvarea lui Moutet a venit de la un spectator, care i-a oferit tenismenului o cafea, după cum se poate vedea mai jos.

