Borna impresionantă atinsă de rusul Medvedev la ATP Miami după calificarea în sferturi

Tenismanul rus Daniil Medvedev s-a calificat, marţi, în sferturi la Mastersul ATP de la Miami, el reuşind să obţină a 350-a victorie a carierei în faţa germanului Dominik Koepfer.

Medvedev, campion la Miami în 2023, s-a impus cu scorul de 7-6 (5), 6-0, după o oră şi 29 de minute.

În sferturi, el va evolua cu învingătorul partidei dintre norvegianul Casper Ruud şi chilianul Nicolas Jarry.

