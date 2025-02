Doi jucători cu același antrenor s-au confruntat în circuitul ATP. Cum au reacționat la final VIDEO

Tenismanul argentinian Sebastian Baez, care vine după un titlu câștigat la Rio de Janeiro, s-a calificat în sferturile de finală ale turneului ATP 250 de la Santiago de Chile, dotat cu premii totale de 680.140 de dolari, joi, după ce l-a învins pe conaționalul Francisco Comesana cu 6-3, 5-7, 7-6 (7/5).

Baez, deținătorul titlului la Santiago, va juca în sferturi contra bosniacului Damir Dzumhur, victorios în fața favoritului numărul șase, argentinianul Mariano Navone, cu 6-4, 3-6, 6-3.

Baez și Comesana au oferit momente emoționante la final, cei doi tenismeni având același antrenor, pe Sebastian Gutierrez.

Beautiful moment between Baez and Comesana, who share the same coach (Sebastian Gutierrez) after an epic battle in Santiago.

Baez keeps his title defense alive.

6 consecutive wins after going back to back in Rio and 5 consecutive wins in Chile. pic.twitter.com/RM53nmz4W6