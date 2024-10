Ce surpriză în sferturi la ATP Shanghai! Cine l-a învins pe Carlos Alcaraz

Spaniolul Carlos Alcaraz, locul 2 mondial, a fost eliminat joi în sferturile de finală ale turneului ATP de la Shanghai (China), dotat cu premii totale de 8.995.555 de dolari.

Surprinzător, Alcaraz a fost învins de cehul Tomas Machac, scor 7-6, 7-5, după un meci care a durat aproape două ore.

Machac va juca în semifinale cu tenismanul italian Jannik Sinner, numărul unu mondial, care s-a calificat după ce l-a învins în sferturi pe rusul Daniil Medvedev, cu 6-1, 6-4.

Magnificent Machac 👏

Tomas Machac reaches his first ATP Masters 1000 semi-final with a 7-6 7-5 victory over Alcaraz#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/8uPvhurKjD