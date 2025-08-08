Cum s-a încheiat finala ruso-americană de la ATP Toronto. Câștigătorul, la victoria carierei

Cum s-a încheiat finala ruso-americană de la ATP Toronto. Câștigătorul, la victoria carierei
Tenismanul american Ben Shelton a câștigat Openul Canadei, în finala căruia l-a învins în trei seturi, 6-7 (5/7), 6-4, 7-6 (7/3), pe rusul Karen Hacianov, joi la Toronto, trecându-și cu această ocazie în palmares primul titlu ATP Masters 1.000.

Shelton, numărul 7 mondial, s-a impus după două ore și 48 de minute de joc în fața lui Hacianov (locul 16 ATP), vicecampionul olimpic de la Tokyo, care a cucerit un titlu la această categorie în 2018, la Paris-Bercy.

La 22 ani, Ben Shelton a devenit cel mai tânăr jucător american care se impune într-un turneu de acest nivel, după Andy Roddick, învingător la Miami în 2004, la vârsta de 21 de ani, conform ATP Tour.

Acest trofeu, al treilea titlu cucerit de Shelton în cariera sa, după cele de la Tokyo (2023) și Houston (2024), îi sporește șansele americanului de calificare la Turneul Campionilor, competiția de final de sezon din circuitul ATP (9-16 noiembrie).

Ben Shelton va urca începând de luni pe locul 6 mondial, cea mai bună clasare din cariera sa, urmând să abordeze cu multă încredere turneul ATP Masters 1.000 de la Cincinnati (SUA), care va debuta joi și, mai ales, ultimul Grand Slam al sezonului, US Open, programat între 24 august și 7 septembrie la Flushing Meadows (New York).

