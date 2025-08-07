Finală ruso-americană la ATP Toronto. Surprize în semifinale

Autor: Teodor Serban
Joi, 07 August 2025, ora 13:06
2821 citiri
Rusul Karen Haceanov şi americanul Ben Shelton s-au calificat în finala Masters 1000 de la Toronto, după ce i-au eliminat pe Alexander Zverev, respectiv Taylor Fritz în semifinale.

Karen Haceanov l-a învins pe germanul Alexander Zverev, scor 6-3, 4-6, 7-6 şi s-a calificat în finala Masters 1000 de la Toronto.

El îl va înfrunta pe americanul Ben Shelton, care l-a învins pe compatriotul său Taylor Fritz, scor 6-4, 6-3.

Shelton l-a învins pe Haceanov în singura lor confruntare, în luna martie, la Indian Wells.

Haceanov nu a mai ajuns în finala unui Masters 1000 de la succesul său la Bercy, în 2018.

Shelton l-a învins pe Fritz pentru prima dată în circuit, ajungând în prima sa finală Masters 1000. El este, în circuitul masculin, cel mai tânăr american (22 de ani) care ajunge în ultima rundă a unui astfel de turneu de la Andy Roddick în 2004, tot la Toronto.

