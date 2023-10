ATP Tour: lovitură magistrală reușită la Basel. "Oprește-te din ce faci, trebuie să vezi asta" VIDEO

Jucătorul norvegian Casper Ruud, locul 8 ATP, a reușit una dintre cele mai frumoase lovituri ale anului.

Norvegianul Casper Ruud a trecut de Alexander Bublik, din Kazahstan, locul 30 ATP, în două seturi, scor 7-6, 6-2, în primul tur al turneului de categorie ATP 500 Swiss Indoor Basel.

Ruud a reușit și o lovitură fenomenală. Dintr-o poziție imposibilă, el a executat un tweener, un lob printre picioare, care l-a lăsat fără replică pe Bublik.

"Oprește-te din ce faci", s-a scris pe contul de twitter al Tennis TV.

"Aș putea să joc și la loterie în seara asta", a glumit Casper Rudd, recunoscând că șansa a jucat un rol important.

Casper Ruud, care încă este în cursă pentru calificarea la Turneul Campionilor, va juca astăzi în optimi cu elvețianul Dominic Stricker.

Casper Ruud hits a tweener lob winner against Bublik.

Maybe he’s not known for flashy shots.

But that doesn’t mean he’s not capable of hitting them. 😉

pic.twitter.com/pjREGj46Ap