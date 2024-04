Meci de poveste în sferturi la Monte Carlo, cu elevul lui Mouratoglou și tenismenul momentului

Sferturile de finală ale Mastersului de la Monte Carlo au consemnat un meci de poveste între elevul lui Patrick Mouratoglou, Holger Rune, și tenismenul momentului în circuitul ATP, Jannik Sinner, câștigător în acest an la Australian Open.

După aproape trei ore de joc, italianul Sinner (2 ATP) l-a învins pe danezul Rune (7 ATP), scor 6-4, 6-7, 6-3, luându-și astfel și revanșa penru eșecul suferit în fața aceluiași adversar la ediția 2023 a turneului monegasc.

În semifinale, Sinner va evolua cu grecul Stefanos Tsitsipas.

Sinner d. Rune 6-4 6-7 6-3

After losing to Holger here last year, Jannik gets revenge

He’s become an entirely different player since that match & it shows

✅Back to back Monte Carlo SF

✅25-1 in 2024

✅46-3 since US Open

✅5th straight SF of 2024

Wild fox on the loose.

🇮🇹🦊 pic.twitter.com/sL6ixOLSWP