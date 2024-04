Surpriză în prima semifinală la Monte Carlo. Cine e tenismenul care a pierdut abia al doilea meci al anului

Grecul Stefanos Tsitsipas s-a impus sâmbătă în faţa italianului Jannik Sinner în trei seturi, 6-4, 3-6, 6-4, şi s-a calificat în finala turneului de tenis ATP Masters 1.000 de la Monte Carlo, dotat cu premii totale de 5.950.575 de euro.

Stefanos Tsitsipas, locul 12 mondial, campion în 2021 şi 2022 la Monte Carlo, s-a impus după aproape două ore şi 40 de minute de joc în duelul cu Jannik Sinner, locul 2 mondial, ce a suferit doar a doua sa înfrângere din actualul sezon. Anul trecut, Sinner a fost eliminat în semifinale la Monte Carlo de danezul Holger Rune, pe care l-a învins vineri în sferturi după un meci foarte disputat.

Cealaltă semifinală îi opune pe sârbul Novak Djokovic, numărul unu mondial, şi norvegianul Casper Ruud (10 ATP). Aceasta este o reeditare a finalei de anul trecut de la Roland Garros, încheiată cu victoria lui Novak Djokovic.

STEF PULLS OFF THE BIG UPSET!

Stefanos Tsitsipas wins four straight games to take out World No. 2 Jannik Sinner.#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/qDRcGLwkrJ