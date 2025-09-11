Fostul număr 1 mondial, suspendat din cauza comportamentului în timpul unui control antidoping BREAKING NEWS

Căpitanul echipei Australiei de Cupa Davis şi fostul număr unu mondial Lleyton Hewitt, suspendat două săptămâni din cauza comportamentului în timpul unui control antidoping, a anunţat joi că va face apel.

Hewitt, în vârstă de 44 de ani, a fost suspendat două săptămâni şi a primit o amendă de 30.000 de dolari australieni pentru că a împins un însoţitor voluntar antidoping în vârstă de 60 de ani la finalul semifinalelor Cupei Davis împotriva Italiei, la Malaga (Spania), în noiembrie 2024.

Fostul jucător a susţinut că a acţionat în legitimă apărare. Cu toate acestea, suspendarea sa va intra în vigoare abia la 24 septembrie, ceea ce înseamnă că va putea să-şi îndeplinească rolul de căpitan în meciul Cupei Davis împotriva Belgiei, care va avea loc în acest weekend la Sydney.

„Sunt foarte dezamăgit de decizie în general, dar şi de întregul proces, să fiu sincer, şi de lipsa de informaţii care au fost divulgate”, a declarat Hewitt la Ken Rosewall Arena. „Voi face apel împreună cu echipa mea juridică, aşa că nu voi mai face declaraţii pe această temă”, a adăugat el.

Când a fost întrebat dacă intenţionează să se retragă în acest weekend în lumina acestei suspendări, el a fost categoric: „Nu”. „Această competiţie este prea importantă. Cred că, în fond, acest lucru îi va face pe băieţi şi mai puternici pentru a intra pe teren şi a-şi face treaba”, a mai estimat el. Australia nu a mai câştigat Cupa Davis din 2003.

