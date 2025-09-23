Mare surpriză la ATP Chengdu. Jucătorul din Top 10 mondial a pierdut finala

Autor: Teodor Serban
Marti, 23 Septembrie 2025, ora 18:47
357 citiri
Mare surpriză la ATP Chengdu. Jucătorul din Top 10 mondial a pierdut finala
Alejandro Tabilo FOTO X Tennistv

Jucătorul chilian de tenis Alejandro Tabilo (112 ATP) a câștigat marți turneul ATP 250 de la Chengdu (China), dotat cu premii totale de 1.190.210 dolari, după ce l-a învins surprinzător în finală, în trei seturi, 6-3, 2-6, 7-6 (7/5), pe principalul favorit, italianul Lorenzo Musetti (9 ATP).

Tabilo s-a impus după o partidă de 2 ore și 39 de minute, el reușind 12 ași și făcând două duble greșeli, italianul având 11 ași, fără a face vreo dublă greșeală.

Chilianul, care la 28 de ani a obținut al treilea titlu din cariera sa, este al doilea jucător venit din calificări care câștigă în acest sezon un turneu ATP, după americanul Jenson Brooksby, la Houston, în aprilie.

Finala de la Chengdu a consemnat și prima confruntare între Tabilo și Musetti.

Gigi Becali, în cazul Mitriță: ”Mă chemi din China să stau pe bancă? Lasă-mă, mă, în pace!”
Gigi Becali, în cazul Mitriță: ”Mă chemi din China să stau pe bancă? Lasă-mă, mă, în pace!”
Alexandru Mitriță, jucătorul echipei chineze Zhejiang FC, a anunțat prin intermediul unei scrisori că își încheie cariera la echipa națională de fotbal a României, a transmis, luni,...
Transfer de răsunet la Steaua. E unul dintre cei mai importanți jucători ai naționalei
Transfer de răsunet la Steaua. E unul dintre cei mai importanți jucători ai naționalei
Adrian Aciobăniţei, component al naţionalei României, cu care a participat la Campionatul Mondial din aceste zile, este noul jucător al formaţiei Steaua Bucureşti, anunţă, marţi, clubul....
#atp, #China, #surpriza, #jucator, #finala , #stiri tenis
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A intrat la toaleta, unde doua persoane o "barfeau". Ce a urmat a facut inconjurul internetului: "Poftim?!"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Dembele, acuzat ca-si tine ascunsa sotia: "Revoltator!". A plans pe umarul mamei sale, iar Rima a transmis un singur cuvant FOTO

Ep. 133 - Simion a fost prins cu minciuna!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Mare surpriză la ATP Chengdu. Jucătorul din Top 10 mondial a pierdut finala
  2. Gigi Becali, în cazul Mitriță: ”Mă chemi din China să stau pe bancă? Lasă-mă, mă, în pace!”
  3. Reacția lui Lamine Yamal, învins de Ousmane Dembele la Balonul de Aur: ”Planul lui Dumnezeu este perfect”
  4. Selecționerul Austriei e în spital, înaintea meciului cu România din campania pentru CM 2026
  5. ”Briliantul” Adrian Mutu a fost ”legendă” la Moscova! Ce-a spus despre un meci între România și Rusia
  6. Veste tristă pentru Ilie Năstase. A murit unul dintre marii rivali ai românului
  7. Dezvăluiri din trecutul Simonei Halep: ”Cum naiba, că doar am fost prietene!”
  8. Balonul de Aur, la control! Uluitor ce s-a întâmplat la aeroport VIDEO
  9. Transfer de răsunet la Steaua. E unul dintre cei mai importanți jucători ai naționalei
  10. ”Gaură” de peste 30 de milioane de euro pentru o cunoscută companie de pariuri. 7.500 de clienți norocoși