Mare surpriză la ATP Chengdu. Jucătorul din Top 10 mondial a pierdut finala

Jucătorul chilian de tenis Alejandro Tabilo (112 ATP) a câștigat marți turneul ATP 250 de la Chengdu (China), dotat cu premii totale de 1.190.210 dolari, după ce l-a învins surprinzător în finală, în trei seturi, 6-3, 2-6, 7-6 (7/5), pe principalul favorit, italianul Lorenzo Musetti (9 ATP).

Tabilo s-a impus după o partidă de 2 ore și 39 de minute, el reușind 12 ași și făcând două duble greșeli, italianul având 11 ași, fără a face vreo dublă greșeală.

Chilianul, care la 28 de ani a obținut al treilea titlu din cariera sa, este al doilea jucător venit din calificări care câștigă în acest sezon un turneu ATP, după americanul Jenson Brooksby, la Houston, în aprilie.

Finala de la Chengdu a consemnat și prima confruntare între Tabilo și Musetti.

Ads