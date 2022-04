S-a scris istorie în tenisul masculin. Cum s-a încheiat finala din Era Open cu cei mai înalți jucători VIDEO

Reilly Opelka, locul 18 ATP şi cap de serie numărul 3, a câştigat, duminică, finala americană a turneului de categorie ATP 250 de la Houston, după victoria obţinută, cu scorul de 6-3, 7-6 (7), în faţa lui John Isner, locul 27 ATP şi cap de serie numărul 4.

A fost finala din Era Open disputată între cei mai înalţi jucători. Isner are 2,08 metri înălţime, iar Opelka, 2,11.

Ultimul act a durat o oră şi 50 de minute şi la finalul lui Opelka a cucerit primul său titlu pe zgură, al patrulea din palmares, al doilea din acest an, după cel de la Dallas.

Jucătorul de 24 de ani a urcat pe locul 17 ATP după acest succes. Isner, 36 de ani, a urcat pe locul 23 ATP.

Învingătorul a primit un premiu de 90.495 de dolari şi 250 de puncte ATP, iar învinsul, 52.790 de dolari şi 150 de puncte.

FIRST ATP TOUR TITLE ON CLAY 🤖🦾@ReillyOpelka defeats John Isner 6-3, 7-6 to become the 2022 @mensclaycourt Champion 🙌#USClay pic.twitter.com/OEtdtCEDzg