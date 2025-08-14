A treia cea mai mare atracție turistică din lume primește o lovitură: Vizitatorii și-au schimbat ținta spre 3 locuri

Într-o actualizare recentă, TUI, cel mai mare tour-operator din Europa, a raportat o scădere semnificativă a numărului de călători europeni care se îndreaptă către a treia cea mai mare atracție turistică din lume în 2024: Statele Unite. Aceste evoluții au dus la o schimbare vizibilă către trei destinații alternative precum Canada, Africa și Asia, unde călătoriile rămân mai accesibile și mai primitoare.

Gigantul de turism, care operează în mai multe țări, a menționat că scăderea cererii s-a datorat în principal a doi factori cheie: tensiunile diplomatice tensionate dintre administrația Trump și Europa și cerințele de intrare din ce în ce mai stricte pentru călătorii în SUA, potrivit Travel and Tour World.

Potrivit TUI, călătorii care ar fi ales anterior SUA pentru vacanțe, călătorii de afaceri sau călătorii de agrement s-au îndreptat în schimb către alte părți ale lumii, impulsionați de frustrarea crescândă față de politicile SUA și de complexitățile obținerii autorizației de călătorie. Aceste schimbări vin într-un moment în care industria turismului din SUA, în special în regiunile care depind în mare măsură de vizitatorii europeni, se confruntă cu provocări în a se recupera complet după pandemie.

Declinul turismului american în rândul călătorilor europeni este atribuit în mare măsură la doi factori principali: tensiunile politice și procesele de intrare din ce în ce mai dificile.

1. Tensiuni între SUA și Europa

Disputele comerciale continue și retorica politică sub conducerea președintelui Trump au tensionat relațiile dintre SUA și Uniunea Europeană. Impunerea de tarife, în special asupra bunurilor importate din UE, și poziția administrației SUA față de comerțul global au deteriorat legăturile diplomatice. Pentru călători, aceste tensiuni politice se traduc adesea într-o percepție generală negativă asupra SUA, descurajând vizitele atât în scopuri de afaceri, cât și de agrement.

2. Cerințe de intrare mai stricte

Pe lângă problemele diplomatice, înăsprirea politicilor de intrare în SUA de către administrația Trump a îngreunat vizitarea țării de către călătorii europeni. Deși controalele mai stricte la frontieră sunt menite să reducă imigrația ilegală, acestea au creat obstacole suplimentare pentru călătorii legitimi. Pentru mulți europeni, complexitatea obținerii unei vize, coroborată cu controlul tot mai mare la punctele de intrare, a făcut ca SUA să fie mai puțin atractivă ca destinație de călătorie.

Noile atracții turistice: Canada, Africa de Sud și Thailanda

Conform rapoartelor din presa americană, CEO-ul TUI, Sebastian Ebel, a remarcat că, deși aceste provocări au afectat rezervările companiei către SUA, călătorii aleg cu ușurință destinații alternative, inclusiv cele din Canada, Africa și Asia, care oferă acces mai ușor și mai puține restricții.

Declinul turismului american are implicații mai ample atât pentru călătorii de afaceri, cât și pentru turiști. Pentru călătorii de agrement, îndepărtarea de SUA este adesea determinată de dorința de acces facil și siguranță. Cu controale mai stricte la frontieră și îngrijorări tot mai mari cu privire la climatul politic, destinații precum Canada, Asia și Africa sunt văzute ca fiind mai primitoare și mai accesibile, oferind o experiență de călătorie mai puțin stresantă.

Creșterea numărului de călătorii în Canada: Tot mai mulți călători aleg să viziteze Canada pentru frumusețea sa naturală, ușurința călătoriilor și legătura culturală pe care mulți europeni o simt cu țara.

Interes crescând pentru Africa: Țări precum Africa de Sud și Maroc câștigă popularitate pentru cei care caută aventură, cultură și destinații cu climă caldă, cu mai puține restricții de intrare. Atracția Asiei: Destinații populare precum Thailanda, Japonia și Singapore au înregistrat, de asemenea, o creștere a traficului, pe măsură ce SUA devin mai puțin atractive.

Tourism Economics, parte a grupului de consultanță Oxford Economics, a raportat scăderi accentuate ale sosirilor în SUA de pe mai multe piețe europene în anul premergător iunie 2025. Piețe cheie precum Germania, Franța, Elveția și Olanda au înregistrat scăderi cuprinse între 4,9% și 9,1%.

Să menționăm faptul că în topul numărului de turiști din 2024 au fost, conform WP Travel: 1. Franța – 102 milioane, 2. Spania - 93,76 milioane, 3. SUA – 72,39 milioane.

