Creștere fără precedent, număr de turiști în 4 destinații. O țară atrage de 125 de ori mai mulți vizitatori decât locuitori

Perioada concediilor și a vacanțelor este în plin sezon, iar pasionații de călătorii își sporesc căutările pe internet. Noi informații care au apărut recent dezvăluie o creștere fără precedent a numărului de turiști în 4 destinații: Bahamas, Vatican, Andorra și San Marino. Atrage atenția Andorra, care deși are doar 80.000 de locuitori, a atras în anul 2024 numai puțin de 10 milioane de vizitatori, adică de 125 de ori cât populația sa.

În 2024, destinații precum Bahamas, Vatican, Andorra și San Marino se confruntă cu o creștere fără precedent a sosirilor turistice, pe măsură ce călătoriile globale revin la nivelurile de dinainte de pandemie, potrivit Travel and Tour World.

Acest aflux pune o presiune semnificativă asupra acestor locații mici și populare, expunând provocările legate de gestionarea supraaglomerării și echilibrarea nevoilor vizitatorilor cu cele ale comunităților locale. Spațiul limitat, infrastructura fragilă și volumul mare de călători determină conversații urgente despre turismul durabil și strategii mai inteligente de gestionare a vizitatorilor pentru a păstra aceste destinații pentru viitor.

Ads

Nu orice destinație poate absorbi milioane de vizitatori fără efort. Noile date publicate au scos la iveală țările în care turismul crește mai repede decât poate gestiona populația lor - iar rezultatele sunt surprinzătoare.

Măsurând numărul de sosiri internaționale în raport cu populația rezidentă a fiecărei țări, raportul a dezvăluit un adevăr crud: unele națiuni, în special cele mai mici, ating un punct de cotitură. Creșterea traficului pietonal poate fi benefică pentru afaceri, dar începe să copleșească viața de zi cu zi a localnicilor.

În centrul tuturor acestor lucruri se află Cetatea Vaticanului - cea mai mică țară de pe Pământ și, de asemenea, cea mai dens vizitată. În 2024, acest oraș-stat a înregistrat un număr impresionant de 7.709 vizitatori pentru fiecare rezident.

Înghesuit pe mai puțin de jumătate de kilometru pătrat, acest centru cultural și religios atrage milioane de oameni care vin să-i vadă reperele, capelele și comorile istorice. Cu toate acestea, populația sa permanentă rămâne sub 1.000, ceea ce amplifică impactul fiecărui autobuz turistic și al fiecărei cozi care șerpuiește prin străzile înguste.

Ads

Secretul zborurilor ieftine din aceste destinații

Următoarea pe listă este Andorra, pitoreasca țară montană situată între Spania și Franța. Cu puțin peste 80.000 de localnici, Andorra a atras aproape 10 milioane de vizitatori anul trecut - devenind una dintre cele mai vizitate națiuni mici din lume. Pârtiile sale de schi, drumurile pitorești și cumpărăturile duty-free atrag o gamă largă de turiști, în special din țările vecine. Dar, cu aproape 125 de turiști pentru fiecare localnic, presiunea crește, în special în timpul sărbătorilor de iarnă și de vară, când infrastructura este întinsă, iar traficul blochează drumurile de munte.

San Marino, o altă țară compactă situată în Italia, se află, de asemenea, în fruntea listei. Poate fi mică ca dimensiuni, dar turnurile sale medievale și farmecul lumii vechi atrag mai mulți turiști decât multe țări de zece ori mai mari.

Deși numărul vizitatorilor nu este la fel de mare ca la unii vecini, densitatea scăzută a populației face impactul mai vizibil. În lunile de vârf, străzile înguste și piețele pot părea mai degrabă un festival decât un oraș funcțional.

Ads

În afara Europei, Bahamas și Saint Kitts și Nevis au ajuns, de asemenea, în top cinci destinații supraaglomerate. Deși cunoscute pentru seninătatea lor, țărmurile mărginite de palmieri și mările turcoaz, realitatea este că aceste națiuni insulare primesc acum mult mai mulți vizitatori decât rezidenți, în special în timpul sezonului de croaziere.

Aceste destinații sunt construite pentru evadare, dar dimensiunea lor înseamnă că chiar și câteva nave de croazieră mari care acostează simultan pot dubla sau tripla populația locală peste noapte.

Călătoria în timpul sezoanelor intermediare oferă mai mult decât zboruri mai ieftine și cozi mai scurte. Creează spațiu - pentru tine, pentru localnici și pentru ca destinația să respire. Fie că te plimbi prin Vatican, schiezi pe pârtiile Andorrei, explorezi străzile antice din San Marino sau te relaxezi în Caraibe, sincronizarea atentă îți poate transforma călătoria - și poate ajuta la păstrarea locurilor pe care le iubești pentru cei care vor veni în continuare.

Ads