Cseke Attila: "Ministerul Dezvoltarii nu are bani pentru a finanta organizarea centrelor de vaccinare"

Cseke Attila s-a referit la o declaratie a ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu , care ar fi afirmat ca Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA) este un partener institutional care discuta direct cu autoritatile publice locale atunci cand exista o nevoie de finantare la nivel local si ca este unul dintre ministerele avizatoare in cazul ordonantei privind organizarea centrelor de vaccinare."Cred ca domnul ministru Voiculescu a avut aici o eroare de comunicare, pentru ca acele sume de care dansul a vorbit nu exista la Ministerul Dezvoltarii in prezent dintr-un motiv foarte simplu: nu avem Legea bugetului de stat aprobata. Cheltuieli cu aceasta destinatie de vaccinare, in mod logic, nu puteau fi prevazute anul trecut, pentru ca anul trecut in ianuarie nu eram in aceasta situatie de pandemie", a spus ministrul Dezvoltarii, intr-o emisiune la B1 TV.El a adaugat ca MDLPA, "in ultimele doua zile, a dat mai multe solutii de imbunatatire a acestui proiect de ordonanta de urgenta"."Noi avem suportul de specialitate pe partea de administratie cu care putem sa venim sa ajutam si vom ajuta intotdeauna orice act normativ al Guvernului pe partea de administratie. In ceea ce priveste bugetarea acestor activitati, si aici un dialog intotdeauna este absolut necesar si nu as vrea sa ma pronunt in locul initiatorului, pentru ca pana la urma Ministerul Sanatatii este initiatorul acestei ordonante de urgenta, dar este cert ca la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, in bugetul actual, care este 1/12 din bugetul anului trecut - aceasta este Legea finantelor publice -, nu exista titluri, capitole legate de finantari pe campanie COVID sau vaccinare, pentru ca pur si simplu anul trecut nu au existat", a afirmat Cseke Attila.Potrivit acestuia, se cauta solutii pentru ca finantarea dotarii centrelor de vaccinare sa se faca cu fonduri de la Bucuresti, pentru a nu fi acoperite de autoritatile locale."Autoritatile locale trebuie sa aiba siguranta ca aceste cheltuieli - care pot fi nu putine, mai ales cu dotarea acestor cabinete, pentru ca vorbim de ceva nou, nu vorbim de ceea ce exista si putem sa le relocam - vor fi asigurate din diverse surse, dar ele vin din partea statului", a precizat ministrul.El a subliniat ca in cazul centrelor de vaccinare din interiorul spitalelor finantarea se face de la bugetul de stat prin transfer la Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate, avand in vedere ca si medicii sunt platiti astfel.