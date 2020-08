Cseke Attila: "UDMR nu va semna motiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban"

Motiunea, depiusa pe 12 august

El spune ca UDMR va decide in grupurile parlamentare, inainte de dezbaterea motiunii de cenzura, cum va vota. PSD a anuntat ca va depune motiunea pe 17 august."Noi am anuntat acum o saptamana, acum zece zile, ca UDMR nu va semna motiunea de cenzura care se preconiza a fi initiata de catre PSD si vom decide, asa cum avem procedura noastra interna, intotdeauna, in grupurile parlamentare, inainte de dezbaterea si votul motiunii de cenzura (...).Noi nu vom aborda politicianist aceasta chestiune, ci vom aborda strict la momentul respectiv in ce situatie este tara si ce este mai eficient pentru tara," declara Cseke Attila la RFI. Liderul senatorilor UDMR mai spune ca "multi nu stiu ce se va intampla in septembrie, in ce sens va evolua criza pandemica. In nici un caz, UDMR nu isi doreste sa existe o solutie care eventual sa inrautateasca si mai mult posibilitatile de interventie. Evident ca sunt si critici si am formulat si noi critici, nu putine, pentru ca sunt de criticat multe masuri ale Guvernului". Marcel Ciolacu , liderul PSD, a declarat miercuri, 12 august, in cadrul plenului reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, ca partidul va depune o motiune de cenzura pe 17 august."PSD nu va permite ca Romania sa se scufunde in incompetenta Guvernului pe care il conduceti. Pe 17 august PSD va depune motiunea de cenzura. Consideram ca trebuie sa plecati acasa sau la puscarie, dupa cum e cazul", a spus Marcel Ciolacu.