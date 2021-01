Decizie istorica a Ministerului Dezvoltarii: Stampila si sigiliul, eliminate din semnaturile oficiale

Potrivit unui comunicat transmis luni ordinul de ministru face referire si la persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum si entitatile fara personalitate juridica care nu mai au obligatia de a aplica stampila pe declaratii, cereri, contracte sau orice alte documente ori inscrisuri depuse la MDLPA.Dispozitiile acestui ordin se aplica si la nivelul institutiilor publice si organelor de specialitate ale administratiei publice centrale aflate in subordinea MDLPA, precum si la nivelul unitatilor care functioneaza sub autoritatea MDLPA.Codul Administrativ prevede ca, incepand cu 1 ianuarie 2020, stampila este necesara numai pentru proiectele si actele normative adoptate sau emise de institutiile sau autoritatile publice enumerate in Constitutie."Functionarii din cadrul ministerului nu vor mai cere stampila pe o cerere sau un contract, de exemplu, iar incalcarea acestei prevederi constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza conform legii", a precizat ministrul, citat in comunicat.