Ministrul Dezvoltarii: Suntem in mare intarziere cu Autostrada Trasilvaniei

"Sunt sigur ca ministrul Drula va continua ceea ce s-a facut bine in ultimul an legat de autostrazi. (...) Mi-as dori foarte mult ca Autostrada Transilvaniei sa se termine, pentru ca suntem in mare intarziere, suntem necredibili daca vorbim de implementarea acestui proiect care trebuia finalizat in 2012.Important este ca acest proiect sa continue si sa fie finalizat cat mai rapid posibil. Exista acest tronson de la Targu Mures pana la Brasov care nu este in stadiu de licitatie, din ceea ce stiu eu. Un singur tronson foarte mic este in stadiul de proiectare, restul sunt toate licitate si contractate, deci acolo lucrurile au pornit", a afirmat noul ministru al Dezvoltarii.Cseke Attila a mentionat ca, din punctul de vedere al UDMR , Autostrada Transilvania trebuie construita pana la Brasov.