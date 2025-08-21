Korodi: Trebuie precautie in privinta Rosia Montana

Noul ministru al Mediului crede ca procedurile de avizare a proiectului aurifer pe baza de cianuri de la Rosia Montana nu pot fi accelerate, asa cum cere presedintele Traian Basescu.

Presedintele Traian Basescu a cerut marti seara accelerarea procedurilor de avizare a proiectului aurifer de la Rosia Montana. Attila Korodi a declarat la Rfi Romania ca legislatia de mediu trebuie respectata.

"Eu il inteleg pe domnul presedinte, ne cunoastem de mult timp, punctul dumnealui de vedere nu s-a schimbat. Din punctul meu de vedere, ca ministru al Mediului, trebuie sa ofer clar o implementare a legislatiei de mediu, a conditiilor prin care o procedura poate sa fie dusa la bun sfarsit, este clar.

Ministerul Mediului trebuie sa emita un punct de vedere, daca toate conditiile din punct de vedere procedural se intrunesc. Cred ca legislatia de mediu nu poate sa cuprinda un proiect de anvergura atat de mare din punctul de vedere al marimii exploatarii, sa cuprinda fiecare element.

Sunt si elemente de politica si dezvoltare pe care trebuie sa si le asume Guvernul Romaniei. Dar pana atunci, ministerul are un rol foarte important: procedurile sa se intruneasca si sa aiba un punct de vedere final. Eu sustin ca sa mergem pana la acel moment, pentru ca este nevoie", declara noul ministru al Mediului.

"Cred ca urmatoarele saptamani pentru mine vor insemna o analiza foarte minutioasa a ceea ce s-a intamplat in ultimii trei ani de zile pe procedura de evaluare, ca sa ma pun la punct cu fiecare element tehnic", continua Attila Korodi.

Trebuie accelerate procedurile in privinta Rosia Montana? Attila Korodi precizeaza ca "procedurile nu pot fi accelerate fata de ce ritm au acum. Procedurile tehnice merg inainte, au un ritm, sunt teme care se discuta de profesionisti, mai mult nu se poate.

Dar pentru ca stiu ca procedura poate sa ajunga intr-o finalitate, va veni si momentul in care va trebui sa se abordeze si din punctul de vedere al politicilor guvernamentale".

