Korodi: Trebuie precautie in privinta Rosia Montana

Miercuri, 11 Aprilie 2012, ora 12:18
2290 citiri
Korodi: Trebuie precautie in privinta Rosia Montana
Foto: Arhiva

Noul ministru al Mediului crede ca procedurile de avizare a proiectului aurifer pe baza de cianuri de la Rosia Montana nu pot fi accelerate, asa cum cere presedintele Traian Basescu.

Presedintele Traian Basescu a cerut marti seara accelerarea procedurilor de avizare a proiectului aurifer de la Rosia Montana. Attila Korodi a declarat la Rfi Romania ca legislatia de mediu trebuie respectata.

"Eu il inteleg pe domnul presedinte, ne cunoastem de mult timp, punctul dumnealui de vedere nu s-a schimbat. Din punctul meu de vedere, ca ministru al Mediului, trebuie sa ofer clar o implementare a legislatiei de mediu, a conditiilor prin care o procedura poate sa fie dusa la bun sfarsit, este clar.

Ministerul Mediului trebuie sa emita un punct de vedere, daca toate conditiile din punct de vedere procedural se intrunesc. Cred ca legislatia de mediu nu poate sa cuprinda un proiect de anvergura atat de mare din punctul de vedere al marimii exploatarii, sa cuprinda fiecare element.

Sunt si elemente de politica si dezvoltare pe care trebuie sa si le asume Guvernul Romaniei. Dar pana atunci, ministerul are un rol foarte important: procedurile sa se intruneasca si sa aiba un punct de vedere final. Eu sustin ca sa mergem pana la acel moment, pentru ca este nevoie", declara noul ministru al Mediului.

"Cred ca urmatoarele saptamani pentru mine vor insemna o analiza foarte minutioasa a ceea ce s-a intamplat in ultimii trei ani de zile pe procedura de evaluare, ca sa ma pun la punct cu fiecare element tehnic", continua Attila Korodi.

Trebuie accelerate procedurile in privinta Rosia Montana? Attila Korodi precizeaza ca "procedurile nu pot fi accelerate fata de ce ritm au acum. Procedurile tehnice merg inainte, au un ritm, sunt teme care se discuta de profesionisti, mai mult nu se poate.

Dar pentru ca stiu ca procedura poate sa ajunga intr-o finalitate, va veni si momentul in care va trebui sa se abordeze si din punctul de vedere al politicilor guvernamentale".

Citeste mai multe despre Korodi la RFI: Trebuie precautie in privinta Rosia Montana. Procedurile nu pot fi accelerate pe RFI Romania.

Nicio zi fără declarații extremiste din partea deputatului AUR Dan Tanasă. “România va pierde cele trei județe: Harghita, Covasna și Mureș. Există un accept tacit”
Nicio zi fără declarații extremiste din partea deputatului AUR Dan Tanasă. “România va pierde cele trei județe: Harghita, Covasna și Mureș. Există un accept tacit”
Prezent, miercuri, la Academia de Vară “Mihai Viteazul”, organizată de Fundația Românilor de Pretutindeni, Dan Tanasă a abordat situația comunităților românești din județele...
AUR acuză guvernul că ascunde nivelul sprijinului financiar către Republica Moldova “Sunt cifre pe care guvernul de la București nu le-a făcut niciodată publice”
AUR acuză guvernul că ascunde nivelul sprijinului financiar către Republica Moldova “Sunt cifre pe care guvernul de la București nu le-a făcut niciodată publice”
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, acuză Guvernul României de lipsă de transparență în privința ajutoarelor financiare acordate Republicii Moldova, solicitând clarificări asupra...
#Attila Korodi Rosia Montana, #Rosia Montana proiect , #ministrul Mediului
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Scandalul din mall a fost filmat: momentul in care celebrul fotbalist vrea sa-i dea un cap in gura unui agent de paza
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Marturii cutremuratoare ale parintilor fetei care s-a sinucis impreuna cu iubitul pe autostrada: "Se iubeau foarte mult si le era frica"

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Analiză: Face Ungaria jocurile Rusiei în România?
  2. Summiturile lui Trump despre războiul din Ucraina, calificate drept ”100% reality show, 0 substanță” ANALIZĂ Bloomberg
  3. Rusia se pregătește pentru o modernizare a scutului nuclear. "Este o perioadă de amenințări colosale la adresa existenței țării noastre"
  4. Decizie finală în ”Dosarul 2 Mai”. Câți ani va sta după gratii Vlad Pascu, autorul accidentului soldat cu moartea a doi tineri UPDATE
  5. Plouă cu bombe și drone rusești în vestul Ucrainei, în ciuda negocierilor de pace. Atac cu rachete Kinzhal și Kalibr asupra regiunilor considerate „refugii” VIDEO
  6. Propunerea Ministerului Sănătății retrasă peste noapte. Ar fi eliminat o procedură prin care „a fost salvată viața multor oameni”
  7. Alertele meteo au fost prelungite. Capitala și mai multe județe, sub Cod galben de caniculă: temperaturile vor urca la 38 de grade HARTĂ
  8. Un politician din Ungaria anunță că în România se pregătește o "revoluție conservatoare” caracterizată printr-o abordare suveranistă
  9. Restricții de circulație pe Autostrada București-Pitești. Zonele în care au loc lucrări
  10. Imagini șocante. Doi polițiști locali l-au încătușat și i-au pus piciorul pe cap unui bătrân cardiac, pentru că a refuzat să se legitimeze VIDEO