Reacția actriței Aubrey Plaza după ce soțul ei s-a sinucis. Ce spune după moartea regizorului Jeff Baena VIDEO

Actriţa Aubrey Plaza a publicat o declaraţie după moartea soţului ei, Jeff Baena, care a fost găsit vineri în locuinţa sa din Los Angeles, după ce s-a sinucis.

„Aceasta este o tragedie inimaginabilă”, au transmis actriţa şi familia lui Baena într-o declaraţie comună împărtăşită luni presei. „Suntem profund recunoscători tuturor celor care ne-au oferit sprijin. Vă rugăm să ne respectaţi intimitatea în această perioadă”.

Scenaristul şi regizorul în vârstă de 47 de ani a fost cunoscut mai ales pentru munca sa în comedii, inclusiv co-scrierea filmului „I Heart Huckabees” din 2004 şi regia filmelor „Life After Beth” din 2014 şi „The Little Hours” din 2017, ambele cu Plaza în rolul principal. Cei doi au început să se întâlnească în 2011 şi s-au căsătorit un deceniu mai târziu, în 2021.

Plaza, care a dat lovitura cu rolul ei recurent din serialul de televiziune „Parks and Recreation”, a fost apreciată pentru interpretarea sa în sezonul doi din „The White Lotus” şi în filmul „My Old Ass”. Ea a apărut, de asemenea, în cel mai recent film al lui Baena, „Spin Me Round” din 2022.

Înainte de moartea soţului ei, Plaza urma să prezinte un premiu la ceremonia Globurilor de Aur de duminică.

În timpul discursului său de acceptare pentru ”Cel mai bun regizor”, realizatorul filmului „The Brutalist”, Brady Corbet, i-a adus un omagiu lui Baena, spunând: „În cele din urmă, în această seară inima mea este cu Aubrey Plaza şi familia lui Jeff”.

Ads